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Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев

2:27
Садоводство

Плодовые деревья, как и другие растения, требуют ухода, который может осуществляться различными способами. Одним из популярных средств для обработки садовых деревьев является сульфат двухвалентного железа (FeSO4), или железный купорос.

Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0

Его используют для профилактики и лечения заболеваний, вызванных грибками, а также для удаления мхов и лишайников. Важно, что железный купорос может быть использован для обработки сада осенью, чтобы подготовить деревья к зимовке.

Железный купорос представляет собой порошок или мелкие кристаллы зеленоватого или голубоватого оттенка. Он растворяется в воде и не имеет запаха. Основное требование к препарату — это его качество.

Некачественный продукт может быть неэффективным или даже вредным для растений, а его использование требует осторожности, так как из-за повышенной концентрации серной кислоты возможны ожоги.

Железный купорос применяется весной и осенью. Весной его используют для борьбы с зимующими насекомыми и профилактики грибковых заболеваний. Осенью — для борьбы с мхами и лишайниками, а также для защиты от других патогенных факторов. В этот период деревья особенно нуждаются в дополнительной защите.

Препарат обладает множеством достоинств. Он эффективен против грибковых заболеваний, служит антисептиком для свежих срезов и ранок, а также может использоваться для удобрения почвы. Среди недостатков можно выделить ограниченность времени использования, уязвимость к дождям и недостаточную эффективность против некоторых видов вредителей.

Железный купорос помогает предотвратить хлороз, когда растения испытывают дефицит железа, а также эффективно борется с различными заболеваниями, такими как плодовая гниль, черный рак, парша и пятнистости.

Раствор готовят в зависимости от состояния растения и используемого метода. Например, для обработки ран и трещин используется 1% раствор, а для уничтожения мхов и лишайников — 3-5% раствор.

Важно помнить, что препарат не помогает при бактериальных и вирусных заболеваниях, поэтому перед его применением следует точно определить, с каким заболеванием сталкивается растение.

Уточнения

Сульфа́т желе́за(II) желе́зо(II) серноки́слое — неорганическое соединение, железная соль серной кислоты с формулой FeSO4.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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