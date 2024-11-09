Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила хранения картофеля: как сохранить урожай до следующего сезона
Кто получает больше выгоды в течение недели распродаж — туристы или бизнес
Почему сладкие йогурты и хлопья опасны для фигуры и здоровья
Полезные свойства холодца: как любимое блюдо укрепляет здоровье
РФС до конца сезона отстранил судью Безбородова
Евросоюз готовит новый пакет санкций против России
Как сбалансированное питание помогает сбросить вес к праздникам
Вяльбе прокомментировала слова Баха о неизбежности ограничений в адрес РФ
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет

Важные секреты правильного ухода, чтобы избежать дуплистости картофеля

2:12
Садоводство

Картофель с крупными клубнями может стать радостью для садовода, но нередко внутри таких клубней появляются пустоты, что свидетельствует о поражении дуплистостью. Эта болезнь оказывает влияние на внешнюю целостность картофеля, несмотря на то, что на первый взгляд здоровые клубни выглядят нормально.

Важные секреты правильного ухода, чтобы избежать дуплистости картофеля
Фото: Own work by 3268zauber, CC BY-SA 3.0

Важно разобраться, что приводит к образованию дупел и как предотвратить эту проблему.

Причины дуплистости картофеля

Дуплистость развивается по причине неблагоприятных погодных условий или ошибок в агротехнике. При выращивании картофеля в условиях резких перепадов температуры или влажности, клубни начинают развиваться с нарушениями.

Чаще всего это наблюдается у крупных сортов картофеля, таких как "Темп", "Гатчинский", "Любимец" и других. На стадии роста картофель не всегда проявляет признаков болезни, и определить наличие дупел можно только после уборки урожая.

Ошибки в агротехнике

Часто причиной дуплистости является неправильное внесение удобрений. Например, слишком высокий уровень азота в почве способствует излишнему росту ботвы, а недостаток бора может провоцировать образование пустот в клубнях. Также при длительном нахождении картофеля в земле, особенно в жаркую и сухую погоду, а затем при резких дождях, возможно возникновение дуплистости.

Как предотвратить дуплистость

Чтобы предотвратить образование пустот в картофеле, следует соблюдать правильную агротехнику. Важно не задерживать уборку урожая и придерживаться правильной схемы внесения удобрений.

Особенно важно соблюдать баланс азота, фосфора и калия, а также увеличить количество бора в почве с помощью золы. Полив растений должен быть регулярным, с особым вниманием к увлажнению почвы в периоды засухи.

Съедобен ли дуплистый картофель

Если в клубне нет признаков гнили, такой картофель можно безопасно использовать в пищу, удалив темные участки, но при этом зачастую большая часть урожая, пораженного дуплистостью, подлежит утилизации.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Еда и рецепты
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится Аудио 
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Сводка с фронта: обмен погибших 37 на 563 — показали реальные пропорции потерь, Зеленского хотят убить
Последние материалы
Стас Пьеха заявил, что впал в наркотическую зависимость из-за давления звёздной семьи
9 ноября: "Пивной" путч, Берлинская стена и опальный маршал
Как уберечь свои средства и автомобиль от аферистов
10 ноября: День сотрудника ОВД РФ, Параскева не в пятницу и взрыв на Котляковском кладбище
Как приготовить домашний фарш без мясорубки — два простых способа
Как привычка экономить на топливе может обернуться поломкой двигателя
В России обсуждают объединение трёх нефтяных гигантов
Подготовка растений к зиме с помощью влагозарядного полива
Искусственный интеллект, воздушное такси и безбарьерный туризм — чем ещё удивит Рас-Эль-Хайма
Идеальное картофельное пюре: простой рецепт на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.