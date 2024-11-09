Важные секреты правильного ухода, чтобы избежать дуплистости картофеля

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофель с крупными клубнями может стать радостью для садовода, но нередко внутри таких клубней появляются пустоты, что свидетельствует о поражении дуплистостью. Эта болезнь оказывает влияние на внешнюю целостность картофеля, несмотря на то, что на первый взгляд здоровые клубни выглядят нормально.

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Важно разобраться, что приводит к образованию дупел и как предотвратить эту проблему.

Причины дуплистости картофеля

Дуплистость развивается по причине неблагоприятных погодных условий или ошибок в агротехнике. При выращивании картофеля в условиях резких перепадов температуры или влажности, клубни начинают развиваться с нарушениями.

Чаще всего это наблюдается у крупных сортов картофеля, таких как "Темп", "Гатчинский", "Любимец" и других. На стадии роста картофель не всегда проявляет признаков болезни, и определить наличие дупел можно только после уборки урожая.

Ошибки в агротехнике

Часто причиной дуплистости является неправильное внесение удобрений. Например, слишком высокий уровень азота в почве способствует излишнему росту ботвы, а недостаток бора может провоцировать образование пустот в клубнях. Также при длительном нахождении картофеля в земле, особенно в жаркую и сухую погоду, а затем при резких дождях, возможно возникновение дуплистости.

Как предотвратить дуплистость

Чтобы предотвратить образование пустот в картофеле, следует соблюдать правильную агротехнику. Важно не задерживать уборку урожая и придерживаться правильной схемы внесения удобрений.

Особенно важно соблюдать баланс азота, фосфора и калия, а также увеличить количество бора в почве с помощью золы. Полив растений должен быть регулярным, с особым вниманием к увлажнению почвы в периоды засухи.

Съедобен ли дуплистый картофель

Если в клубне нет признаков гнили, такой картофель можно безопасно использовать в пищу, удалив темные участки, но при этом зачастую большая часть урожая, пораженного дуплистостью, подлежит утилизации.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

