Секреты укрытия ягод и цветов лапником, чтобы ваш сад пережил зиму

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наступление зимы — ответственный период для садоводов: растения требуют надёжной защиты от холодов. Вариантов зимнего укрытия существует немало, но лапник, хвойные ветви, выделяются на фоне остальных. Этот природный материал обеспечивает стабильную температуру, не допуская опускания её ниже -4…-6 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sten Porse, CC BY-SA 3.0

Слои лапника создают воздушную прослойку, задерживая снег, благодаря чему даже в суровые морозы растения остаются защищёнными.

Использование хвойных веток в садоводстве — давняя традиция, особенно актуальная до появления современных укрывных материалов. Лапник, по сравнению с листовым опадом, не слёживается под тяжестью снега, сохраняя тепло и не превращаясь в плотную промёрзшую массу.

Он безопасен для растений и даже предотвращает появление мышей, которых отгоняют острые иглы и специфический хвойный запах.

Укрытие для ягодных кустарников

Лапник идеально подходит для зимнего укрытия ягодных кустарников, таких как клубника и ежевика. Клубника, подверженная подмерзанию и вымоканию, особенно нуждается в защите. Укрывать клубнику стоит перед наступлением устойчивых морозов, равномерно распределяя ветви между растениями.

Для ежевики, более теплолюбивой, также подойдут хвойные ветки. Плети ежевики укладываются на землю и прикрываются лапником для защиты от мороза. При ветреной погоде хвойные ветки можно закрепить металлическими уголками, чтобы они не разлетелись.

Защита для цветов

Некоторые цветы, такие как пионы и розы, также нуждаются в защите от холодов. Сортовые пионы легко укрываются, если на кусты, после обрезки, аккуратно положить еловые ветки в форме шалашика. Розы, как правило, также укрывают лапником, при этом нижнюю часть куста засыпают листовым опадом, а сверху набрасывают хвойные ветви.

Особенности укрытия для чеснока и тюльпанов

Чеснок нуждается в защите для сохранения тепла почвы, особенно при малом снежном покрове. Лапник располагается прямо на месте посадки чеснока, обеспечивая удержание снега. Луковицы тюльпанов, так же как чеснок, защищаются хвойными ветвями, поверх которых может укладываться слой листового опада для создания дополнительной тепловой подушки.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

