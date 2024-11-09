Секреты размножения можжевельника, которые скрывают садоводы

Можжевельник завоевал популярность благодаря простому уходу и привлекательному внешнему виду круглый год. Его саженцы можно встретить повсюду, но иногда их стоимость оказывается довольно высокой. Поэтому для многих садоводов предпочтительнее выращивать можжевельник самостоятельно. Рассмотрим, как это можно сделать.
Размножение хвойного кустарника допускается в любой сезон, независимо от времени года.
Каждое время года имеет свои тонкости, которые помогают улучшить результаты.
Можжевельник достаточно пластичен, что позволяет использовать три метода размножения: черенками, ветками и отводками. Рассмотрим особенности каждого способа.
Для этого метода сначала готовят черенки, нарезая их с утра, когда прохладно или пасмурно. Черенки необходимо отрывать с "пяточкой" — это кусочек коры предыдущего года. Хвою с нижней части черенка следует удалить, а для снижения испарения можно укоротить хвойные иголки.
Посадка черенков проводится в подготовленный субстрат, состоящий из речного песка, перегноя и огородной почвы с добавлением хвойного опада. Если черенки некоторое время не высаживаются, их лучше оставить в воде с добавлением стимуляторов роста.
Оптимально высаживать черенки в открытый грунт или в горшки. Грунт нужно увлажнить из пульверизатора, а черенки заглубить на треть длины.
Для укоренения идеально подходит парничок, который можно соорудить из дуг с натянутой пленкой. При размещении черенков в домашних условиях подойдет северный или восточный подоконник.
При размножении можжевельника ветками, как и в случае с черенками, используют отростки длиной 35-45 см, которые срезаются с утра и обрабатываются стимулятором роста. Подготовленные ветки высаживаются в увлажненный и питательный субстрат под углом. Сажать их можно в открытый грунт или в большой горшок на подоконнике.
Этот способ особенно подходит для стелющихся сортов можжевельника. Весной, после подготовки почвы, выбирается побег, удаляется хвоя, и делаются надрезы на нижней стороне побега. Затем ветку закрепляют на земле и присыпают грунтом. Уже через пару месяцев появляются корни, после чего отводок можно пересаживать на новое место.
Для успешного укоренения и дальнейшего роста можжевельник нуждается в стандартном уходе. Почву мульчируют, полив проводят при засухе, а летом допускается опрыскивание кроны. Осенью и весной необходима санитарная обрезка. В первые три года после посадки кустарник рекомендуется укрывать на зиму для защиты от холода.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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