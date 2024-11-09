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Почему метельчатая и крупнолистная гортензии нуждаются в укрытии на зиму

2:55
Садоводство

Осенью гортензии требуют подготовки к зиме. В российских садах чаще всего можно встретить три вида этого растения: древовидную, метельчатую и крупнолистную. Древовидная гортензия способна перенести зиму при минимальном укрытии, тогда как метельчатая и крупнолистная нуждаются в более основательной защите.

Почему метельчатая и крупнолистная гортензии нуждаются в укрытии на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by DonBanana, CC BY-SA 3.0

Метельчатая гортензия известна своей морозоустойчивостью, однако, при -20°C корни и побеги могут пострадать. Причиной этому бывает неправильная обрезка, неподходящее место для посадки или ослабленное состояние растения после пересадки. Крупнолистная гортензия менее устойчива к морозам, поэтому ее укрытие на зиму — обязательная мера.

Температура ниже нуля — это оптимальное время для утепления гортензии. В Ленинградской области этот процесс начинается к середине октября, в Сибири — в первой половине октября, на Урале — с начала месяца, а в средней полосе — с конца октября до начала ноября.

Процесс подготовки крупнолистной гортензии начинается ранней осенью. В этот период удаляются нижние листья, и прекращается полив, что способствует древеснению побегов. Листья с куста удаляются перед первыми заморозками, оставляя только верхушечные, чтобы защитить цветочные почки.

Перед зимовкой также рекомендуется подкормить растение фосфорно-калийными удобрениями. Метельчатая гортензия перед зимой требует обрезки, подкормки и обработки бордоской жидкостью.

Для укрытия гортензий используют различные методы: прикопку, оборачивание дышащим материалом или мульчирование корневой зоны. В условиях сурового климата, например, на Урале, гортензию необходимо надежно утеплить. Для этого используют мульчу из сфагнума, торфа, древесной стружки, а побеги обвязывают спанбондом и дополнительно оборачивают мешковиной.

В Ленинградской области метельчатая гортензия успешно зимует под снежным покровом, а для крупнолистной требуется более плотное укрытие. В средней полосе оба вида переносят зиму, если укрытие выбрано грамотно. Крупнолистную гортензию здесь следует защищать особенно тщательно.

В Сибири для гортензий организуются усиленные укрытия, а особенно ценные сорта перемещаются в подвальные помещения. Метельчатая гортензия в этом регионе требует мульчирования корней и укрытия побегов. Крупнолистная гортензия менее устойчива к морозам, поэтому зимует в подвале.

Появление зимостойких сортов увеличивает шанс выращивать ее в открытом грунте и радоваться цветению даже в суровых условиях.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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