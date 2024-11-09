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Мифы, которые угрожают вашему урожаю

3:27
Садоводство

Массовое дачное движение в России насчитывает десятки лет, и за это время среди садоводов сформировались стойкие мифы о том, как лучше ухаживать за огородом и садом. Эти мифы, часто далёкие от научных знаний, продолжают передаваться из поколения в поколение. Рассмотрим несколько популярных заблуждений, которые усложняют работу в саду и огороде.

Мифы, которые угрожают вашему урожаю
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Мифы об органических удобрениях

Многие считают, что органика полезна в любых количествах, но в действительности избыточное её использование может нанести вред растениям. Например, пиретрин, природный инсектицид, изготавливаемый из ромашки и пижмы, убивает не только вредителей, но и других насекомых, важных для экосистемы.

При желании использовать экологичные методы рекомендуется применять бактериальные инсектициды, такие как Bacillus thuringiensis, которые менее опасны для окружающей среды.

Популярен также миф о том, что для развития растениям хватает воды и органики. Современные культурные растения требуют для полноценного роста не только органические элементы, но и минеральные добавки с микроэлементами, чтобы плоды были качественными и полезными.

Важно использовать удобрения в нужных дозах и избегать избыточного внесения, особенно в случае компоста, который также требует осторожности при приготовлении.

Минеральные удобрения и их роль

Некоторые садоводы уверены, что минеральные удобрения вредны для урожая. Это мнение ошибочно: при правильной дозировке и соблюдении времени внесения урожай, выращенный с их применением, остаётся безопасным для человека.

В промышленном сельском хозяйстве дозировки тщательно контролируются, чего не всегда можно сказать о частных огородах, где удобрения добавляются "на глаз".

Заблуждения о поливе и уходе за почвой

Существует мнение, что для растения, которое плохо растёт, необходима дополнительная подкормка. Однако причины медленного развития могут быть различными: от нашествия вредителей до неблагоприятной почвы или инфекций. Перед тем как подкармливать, важно найти корень проблемы и лишь потом принимать меры.

Молоко и кофейная гуща часто считаются эффективными для роста растений, но их действие не всегда полезно. Кофейная гуща может понижать кислотность почвы и "забирать" из неё азот, необходимый растениям. Молоко иногда используют для опрыскивания, но его излишек может привести к развитию гнили на листьях.

Также распространено заблуждение о необходимости обязательного применения садового вара для защиты срезов и спилов деревьев. На самом деле деревья обладают естественной способностью защищать себя, и в большинстве случаев они могут зарастить повреждения самостоятельно.

Уход за растениями: от полива до обрезки

Засухоустойчивые растения, вопреки мифу, нуждаются в поливе, особенно в молодом возрасте. А глинистую почву для улучшения структуры эффективнее обогащать компостом, а не песком. Важно уделять внимание и правильной обрезке: деревья способны справляться с ранами самостоятельно благодаря внутренним ресурсам, если раны нанесены грамотно.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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