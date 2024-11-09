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Народные средства и препараты против мошек в домашних цветах

2:42
Садоводство

Домашние растения нередко подвергаются нападению мошек, и причины этому могут крыться в ошибках при уходе или в заражённых растениях. Если мошки всё же появились, важно помнить, что кроме взрослых особей в грунте могут находиться их личинки. Следовательно, требуется комплексный подход, включающий как обработку растений, так и почвы.

Народные средства и препараты против мошек в домашних цветах
Фото: flickr.com by stephen boisvert, CC BY 2.0

В каждом горшке может жить несколько поколений мошек, поэтому процесс избавления от них зачастую длительный и требует системного подхода. Существует несколько методов борьбы с мошками, от народных до специализированных, чтобы достичь быстрого и надёжного результата.

Виды мошек

Различают два основных типа мошек, которые могут появляться в домашних растениях.

  • Плодовые мошки (дрозофилы) — мелкие вредители светло-коричневого цвета, внешне напоминающие уменьшенных мух.
  • Цветочные мошки (сциариды) — очень маленькие насекомые чёрного цвета, похожие на комаров.

Народные методы борьбы с мошками

Избавление от мошек с помощью народных средств — щадящий и экологически безопасный метод. Этот процесс требует времени и регулярной обработки, но остаётся бюджетным и надёжным.

Механические способы

  • Подсушить грунт на глубину 2-3 см.
  • Поймать взрослых мошек с помощью липкой ленты или ловушек, например, банки с приманкой (фрукт, варенье, сироп).
  • Использовать пылесос, чтобы собрать летающих насекомых, после чего пылесборник очистить и обработать дихлофосом.

Пересадка в свежий грунт

Удалить старую почву, промыть корни, продезинфицировать горшок и прокалить новый субстрат. Это помогает очистить растение от личинок.

Обработка чесноком и марганцовкой

Чеснок или его настой можно использовать для полива и опрыскивания поражённых растений.

  • Марганцовка в слабом растворе также эффективна при поливе и опрыскивании.

Применение препаратов против мошек

Инсектицидные средства — действенный способ в борьбе с вредителями, особенно когда народные методы не помогают. 

  • Противогельминтные препараты для животных разводят в воде и используют для полива.
  • Токсичные теплицы с использованием дихлофоса или аналогичных средств позволяют эффективно истребить взрослых мошек и личинок, находящихся в земле.

Если обработка препаратом не помогла с первого раза, процедуру следует повторить, разместив ловушки на подоконниках для профилактики.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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