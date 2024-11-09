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Как правильно ухаживать за вишней осенью для будущего урожая

3:10
Садоводство

Осень — лучшее время для обрезки вишни и других косточковых культур перед наступлением холодов. Обрезка позволяет продлить жизнь дереву и обеспечить его здоровый рост. В статье описаны причины, почему осенняя обрезка необходима, когда лучше проводить работы и как правильно обрезать вишню разного возраста.

Как правильно ухаживать за вишней осенью для будущего урожая
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, CC BY-SA 3.0

Зачем нужна обрезка осенью

Без обрезки дерево быстрее стареет, перестает плодоносить в полной мере и становится уязвимым к болезням. Осенняя обрезка прореживает крону, удаляет ослабленные и больные побеги, укрепляет дерево перед зимовкой, помогая избежать вспышек грибковых инфекций. В результате весной образуются новые крепкие побеги, способствующие хорошему урожаю.

Когда проводить обрезку

Для средней полосы России обрезка вишни обычно проходит с конца сентября по ноябрь, на Урале и в Сибири — до середины ноября, а в южных регионах — в ноябре. Начинают обрезку после массового опадания листьев, когда растение переходит в состояние покоя и легче переносит удаление ветвей. Важно завершить процедуру за неделю до устойчивых морозов.

Обрезка для молодых и старых деревьев

Молодые деревья требуют бережного подхода, так как активно формируют крону и корневую систему. У них нужно оставить 4-5 основных ветвей, растущих в разные стороны, удаляя побеги, направленные внутрь кроны. Сухие и больные ветви также убираются, чтобы предотвратить болезни.

Для старых деревьев осенняя обрезка имеет омолаживающую цель: удаляются старые, конкурирующие и направленные внутрь побеги, а основные ветви укорачиваются для стимуляции цветения.

Инструкция по обрезке

Для обрезки понадобятся секатор, садовый нож, сучкорез, садовая пила и дезинфицирующие средства. Все срезы рекомендуется обработать садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Работы лучше проводить в ясный, сухой день, чтобы минимизировать риск заболевания.

В процессе обрезки удаляются сухие и ослабленные ветви, побеги, загущающие крону, а также прикорневая поросль и волчки — ненужные побеги, которые потребляют питательные вещества, но не дают урожая.

Очень старые побеги срезаются "на кольцо", что исключает оставление пеньков. Длинные побеги можно укоротить на треть для более равномерного распределения питательных веществ. Верхние ветви также укорачиваются для ограничения роста дерева.

Важно помнить, что все срезанные ветви нужно сжечь, а места срезов изолировать садовым варом, чтобы сохранить дерево в здоровом состоянии. Обрезка — простой, но обязательный процесс для поддержания здоровья вишни и обеспечения высоких урожаев.

Важно соблюдать сроки, чтобы избежать негативных последствий для дерева, таких как камедетечение, которое также можно лечить при необходимости.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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