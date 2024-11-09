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Самые красивые и урожайные сорта томатов для зимнего выращивания на окне

3:05
Садоводство

Зима — не повод отказываться от садоводства. Даже на подоконнике или стеллажах с подсветкой можно вырастить домашние томаты всего за 2,5 месяца. Главное — выбрать сорта, специально выведенные для зимнего выращивания в домашних условиях.

Самые красивые и урожайные сорта томатов для зимнего выращивания на окне
Фото: 500px by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Современные селекционеры предложили множество сортов томатов, подходящих для выращивания в помещении. Такие растения низкорослые, устойчивы к недостатку света, самоопыляющиеся и не требуют пасынкования.

Традиционные сорта, предназначенные для огорода или теплиц, здесь не подойдут — им необходимо больше света, и они склонны к вытягиванию при комнатном освещении. Нежелательно выращивать на подоконнике и черенки, укорененные осенью из тепличных растений.

Для домашнего огорода на подоконнике отлично подходят карликовые сорта с мелкими округлыми плодами, которые часто называют "домашними черри". Они бывают как с красными, так и с желтыми плодами.

Популярные сорта томатов для дома

Сорт "Круглый Робин" — среднеспелый детерминантный куст до метра высотой, с крупными, сладкими плодами массой до 100 грамм. Эти томаты устойчивы к болезням и подходят для засолки. Семена рекомендуется сеять с конца февраля.

"Жемчужина желтая" — сорт с небольшими кустиками высотой 20-30 см. Первые плоды появляются уже через 80 дней, кисти обильно покрыты янтарными помидорами. В "жемчужной" серии есть также сорта с красными и оранжевыми плодами.

"Непасынкующийся вишневовидный" — ампельный сорт с эффектными свисающими ветвями. Бордовые помидоры массой до 20 г особенно выигрышно смотрятся в подвесных горшках.

Другие интересные сорта: "Балконное чудо" — с возможной высотой до 80 см и красными плодами, и гибрид "Тотем", который дает урожай уже через 60 дней после всходов. Карликовые сорта часто выращивают и на балконах, где они становятся одновременно украшением и закуской.

Условия выращивания томатов дома

Семена для домашнего урожая высевают в небольшие горшочки с дренажом и добавляют в почву золу. Сеянцы пикируются после появления первых листочков, каждому растению потребуется горшок не менее 3 литров. Для питания добавляется костная мука, зола и комплексные удобрения.

Томаты нуждаются в ярком освещении. Если естественного света недостаточно, устанавливаются лампы для подсветки на расстоянии 10-15 см. Растения регулярно подкармливаются гуматом калия, а полив выполняется теплой водой.

Домашние томаты не только украсят зимний стол, но и станут замечательным новогодним подарком, символизируя хороший урожай в следующем году.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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