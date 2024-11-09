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Как правильно утеплить смородину перед зимой

2:18
Садоводство

Смородина — неприхотливое растение, однако, для устойчивости к зимним холодам ей требуется специальный уход. Подготовка кустов смородины к зиме, будь то чёрная, красная или белая, включает санитарную обрезку, подкормку, полив и укрытие. Это поможет предотвратить повреждения морозом и обеспечит хороший урожай в следующем сезоне.

Как правильно утеплить смородину перед зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Основные этапы подготовки смородины к зиме

Обрезка. Повреждённые и старые побеги удаляются. Для чёрной смородины обрезку можно начинать с середины октября, а для красной и белой — в конце месяца. Важно использовать острый садовый инструмент и срезать ветви у самой почвы, чтобы избежать появления пеньков.

Подкормка. Молодые растения в подкормке не нуждаются, но начиная с третьего года осенью рекомендуется добавлять удобрения. Важно при этом сначала очистить приствольный круг от растительных остатков.

Полив. Осенью полив проводится в канавки вокруг куста, чтобы влага пропитала почву на глубину около 40 см. После полива почву желательно замульчировать перегноем или компостом.

Укрытие. В зависимости от региона может потребоваться дополнительное утепление. В Подмосковье, где морозы относительно умеренные, достаточно укрытия лапником в случае сильного северного ветра. На Урале и в Сибири кусты дополнительно наклоняют к земле и покрывают нетканым материалом, чтобы защитить от морозов.

Особенности для разных видов. Чёрная смородина требует регулярного омоложения кустов, а красную и белую разновидности обрезают реже и незначительно, оставляя до 14 побегов.

Ошибки в уходе. К числу частых ошибок относятся использование свежего навоза, оставление пеньков при обрезке и чрезмерное наклонение ветвей. Листовой опад также нежелателен для мульчирования, поскольку может служить убежищем для вредителей.

Выполнение этих рекомендаций поможет сохранить кусты здоровыми и защитить от зимних повреждений, обеспечив высокий урожай в новом сезоне.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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