Как обрезать деревья, чтобы не навредить

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка деревьев требует внимательного подхода и соблюдения основных правил, чтобы избежать негативных последствий для растений. Независимо от целей обрезки, будь то формирование кроны молодого деревца или омоложение зрелого растения, соблюдение рекомендаций гарантирует положительный эффект.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Основные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников

Не загущайте крону. Вертикальные побеги или волчки загущают крону, препятствуют плодоношению и ослабляют дерево. Их необходимо удалять под корень, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к плодам, улучшая их качество и размер.

Пригибайте ветви. Самые урожайные ветки растут почти горизонтально. Поддерживать их можно, подвязывая к колышкам. Угол роста важно корректировать на этапе роста, чтобы избежать разломов и других повреждений.

Следите за центральным проводником. Центральный проводник должен быть выше боковых ветвей, чтобы сохранить вертикальный рост дерева и предотвратить наклон ствола.

Не переусердствуйте с обрезкой. Чем сильнее укорачивается побег, тем больше пробуждается спящих почек и усиливается рост боковых побегов. Излишняя обрезка может привести к избыточному приросту, что нарушает равномерность кроны.

Задавайте направление роста. Направление будущего побега можно регулировать при обрезке. Обрезка над почкой справа даст побег, растущий вправо, и наоборот.

Не оставляйте пеньки. Остатки пеньков и сучков становятся источниками грибковых и бактериальных инфекций, поэтому их следует удалять полностью.

Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Такие ветви часто пересекаются с другими, травмируют кору, что ведет к заражению. Повреждения создают благоприятные условия для развития болезней.

Используйте острый инструмент. Садовый инвентарь должен быть тщательно заточен, чтобы срезы были гладкими и ровными. В местах трещин и заусенцев кора отрывается, что замедляет заживление и создает риск для растения.

Соблюдение этих правил помогает сохранить здоровье и декоративные свойства деревьев, предотвращая развитие инфекций и улучшая качество урожая.

Уточнения

Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.

