Как обрезать деревья, чтобы не навредить

Обрезка деревьев требует внимательного подхода и соблюдения основных правил, чтобы избежать негативных последствий для растений. Независимо от целей обрезки, будь то формирование кроны молодого деревца или омоложение зрелого растения, соблюдение рекомендаций гарантирует положительный эффект.
Не загущайте крону. Вертикальные побеги или волчки загущают крону, препятствуют плодоношению и ослабляют дерево. Их необходимо удалять под корень, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к плодам, улучшая их качество и размер.
Пригибайте ветви. Самые урожайные ветки растут почти горизонтально. Поддерживать их можно, подвязывая к колышкам. Угол роста важно корректировать на этапе роста, чтобы избежать разломов и других повреждений.
Следите за центральным проводником. Центральный проводник должен быть выше боковых ветвей, чтобы сохранить вертикальный рост дерева и предотвратить наклон ствола.
Не переусердствуйте с обрезкой. Чем сильнее укорачивается побег, тем больше пробуждается спящих почек и усиливается рост боковых побегов. Излишняя обрезка может привести к избыточному приросту, что нарушает равномерность кроны.
Задавайте направление роста. Направление будущего побега можно регулировать при обрезке. Обрезка над почкой справа даст побег, растущий вправо, и наоборот.
Не оставляйте пеньки. Остатки пеньков и сучков становятся источниками грибковых и бактериальных инфекций, поэтому их следует удалять полностью.
Удаляйте ветви, растущие внутрь кроны. Такие ветви часто пересекаются с другими, травмируют кору, что ведет к заражению. Повреждения создают благоприятные условия для развития болезней.
Используйте острый инструмент. Садовый инвентарь должен быть тщательно заточен, чтобы срезы были гладкими и ровными. В местах трещин и заусенцев кора отрывается, что замедляет заживление и создает риск для растения.
Соблюдение этих правил помогает сохранить здоровье и декоративные свойства деревьев, предотвращая развитие инфекций и улучшая качество урожая.
Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.
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