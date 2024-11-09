Заражённые хвойные – как спасти свой сад от нового нашествия

В последние годы усилился импорт хвойных и древесно-кустарниковых растений, что создало условия для акклиматизации новых вредителей и возбудителей болезней. В этом материале рассматриваются основные методы борьбы с вредителями хвойных растений и способы их лечения.
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0
Болезни и вредители хвойных растений
Известно, что хвойные растения подвержены множеству болезней и вредителей, включая патогенные грибы, такие как Fusarium и Pythium, а также шютте бурое, ржавчину можжевельника, песталоциевый некроз, елового паутинного клеща, туевую и акациевую ложнощитовки и других.
Вредители могут повреждать молодые побеги, вызывая их искривление, утолщение и высыхание, что снижает декоративные качества растений.
Основные болезни и методы их лечения
Шютте бурое можжевельника: болезнь, зимующая на пораженной хвое, весной проявляется пожелтением хвои и появлением серой грибницы, позже становящейся чёрной. Для профилактики рекомендуется своевременная обрезка засохших ветвей и опрыскивание бордоской смесью или другими препаратами.
Еловая побеговая галлица: этот вредитель вызывает ненормальное разрастание тканей и образование галлов на еловых побегах. Для борьбы применяются инсектициды (Фуфанон, Актеллик и др.) и фунгициды с чередованием обработки.
Еловый паутинный клещ: питается соком молодой хвои, вызывая ее деформацию и усыхание. Максимальный вред наносится в засушливые периоды. Для борьбы используются инсектициды, такие как Актеллик, Фуфанон и Кемифос.
Елово-лиственничный хермес: двухлетний цикл этого вредителя приводит к образованию галлов на хвое ели. Применяются многократные опрыскивания инсектицидами при необходимости.
Туевая ложнощитовка: размножается на хвое и побегах туи, нанося значительный вред. Рекомендуется применять инсектициды в период массового размножения вредителя.
Наблюдается тенденция, что большинство патогенных грибов могут заражать и другие растения, включая плодовые культуры, что требует более тщательного подбора соседей при посадке.
Уточнения
Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.