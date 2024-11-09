Заражённые хвойные – как спасти свой сад от нового нашествия

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы усилился импорт хвойных и древесно-кустарниковых растений, что создало условия для акклиматизации новых вредителей и возбудителей болезней. В этом материале рассматриваются основные методы борьбы с вредителями хвойных растений и способы их лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Болезни и вредители хвойных растений

Известно, что хвойные растения подвержены множеству болезней и вредителей, включая патогенные грибы, такие как Fusarium и Pythium, а также шютте бурое, ржавчину можжевельника, песталоциевый некроз, елового паутинного клеща, туевую и акациевую ложнощитовки и других.

Вредители могут повреждать молодые побеги, вызывая их искривление, утолщение и высыхание, что снижает декоративные качества растений.

Основные болезни и методы их лечения

Шютте бурое можжевельника: болезнь, зимующая на пораженной хвое, весной проявляется пожелтением хвои и появлением серой грибницы, позже становящейся чёрной. Для профилактики рекомендуется своевременная обрезка засохших ветвей и опрыскивание бордоской смесью или другими препаратами. Еловая побеговая галлица: этот вредитель вызывает ненормальное разрастание тканей и образование галлов на еловых побегах. Для борьбы применяются инсектициды (Фуфанон, Актеллик и др.) и фунгициды с чередованием обработки. Еловый паутинный клещ: питается соком молодой хвои, вызывая ее деформацию и усыхание. Максимальный вред наносится в засушливые периоды. Для борьбы используются инсектициды, такие как Актеллик, Фуфанон и Кемифос. Елово-лиственничный хермес: двухлетний цикл этого вредителя приводит к образованию галлов на хвое ели. Применяются многократные опрыскивания инсектицидами при необходимости. Туевая ложнощитовка: размножается на хвое и побегах туи, нанося значительный вред. Рекомендуется применять инсектициды в период массового размножения вредителя.

Наблюдается тенденция, что большинство патогенных грибов могут заражать и другие растения, включая плодовые культуры, что требует более тщательного подбора соседей при посадке.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений.

