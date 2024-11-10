Выращиваем укроп дома: как сэкономить на свежей зелени зимой

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ароматный и сочный укроп, гармонично дополняющий множество блюд и идеально подходящий для украшения, часто оказывается незаменимым на кухне. Но с приходом зимы цена на зелень может достигать ощутимых высот. Отличной альтернативой покупной зелени станет укроп, выращенный собственными руками в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, PDM

Если вы хотите наслаждаться свежей зеленью к Новому году, приступайте к посеву уже в ноябре. Рекомендуется выбирать раннеспелые сорта с пышной листвой, такие как "Парашют", "Ёлочка", "Грибовский", "Супердукат" и "Гренадер". Перед посевом семена укропа желательно замочить для лучшего прорастания.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

