Выращиваем укроп дома: как сэкономить на свежей зелени зимой

Ароматный и сочный укроп, гармонично дополняющий множество блюд и идеально подходящий для украшения, часто оказывается незаменимым на кухне. Но с приходом зимы цена на зелень может достигать ощутимых высот. Отличной альтернативой покупной зелени станет укроп, выращенный собственными руками в домашних условиях.
Если вы хотите наслаждаться свежей зеленью к Новому году, приступайте к посеву уже в ноябре. Рекомендуется выбирать раннеспелые сорта с пышной листвой, такие как "Парашют", "Ёлочка", "Грибовский", "Супердукат" и "Гренадер". Перед посевом семена укропа желательно замочить для лучшего прорастания.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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