Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая

Виноград отлично перезимует и порадует богатым урожаем на следующий сезон, если правильно подготовить к зиме.
— У молодых однолетних кустиков обрежьте только невызревшие части лозы — они зеленые и холодные на ощупь.
— У двухлетних кустов уже сформировались две лозы. Отсчитайте на каждой лозе по 4 почки, остальное срежьте.
— У трехлетних кустов будут 4 крепкие лозы. Эти побеги обрезаем, оставляя по 8 почек на каждой лозе.
— После обрезки обработайте кусты 3% раствором железного купороса, он защитит виноград от болезней.
— Не спешите с укрытием. Только когда температура воздуха опустится ниже -3 градусов, можно укрывать виноград.
— Для укрытия я используйте белый плотный спанбонд. Укрывайте виноград двумя слоями — и так он перезимует до весны.
Виноградник — участок земли, на котором выращивают виноград.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.