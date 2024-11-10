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Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая

0:56
Садоводство

Виноград отлично перезимует и порадует богатым урожаем на следующий сезон, если правильно подготовить к зиме.

Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

— У молодых однолетних кустиков обрежьте только невызревшие части лозы — они зеленые и холодные на ощупь.

— У двухлетних кустов уже сформировались две лозы. Отсчитайте на каждой лозе по 4 почки, остальное срежьте.

— У трехлетних кустов будут 4 крепкие лозы. Эти побеги обрезаем, оставляя по 8 почек на каждой лозе.

— После обрезки обработайте кусты 3% раствором железного купороса, он защитит виноград от болезней.

— Не спешите с укрытием. Только когда температура воздуха опустится ниже -3 градусов, можно укрывать виноград.

— Для укрытия я используйте белый плотный спанбонд. Укрывайте виноград двумя слоями — и так он перезимует до весны.

Уточнения

Виноградник — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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