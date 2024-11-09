Шикарный урожай томатов на зависть соседям. Посадите правильные растения рядом

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что такое совместная посадка

Совместная посадка помогает некоторым растениям отпугивать вредителей и добавлять питательные вещества в почву. Кроме того, некоторые растения помогают друг другу бороться с сорняками.

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Растения-компаньоны отпугивают вредителей и привлекают полезных для опыления насекомых своим ароматом. Кроме того, такие растения препятствуют появлению многих болезней в саду.

Какие растения будут расти рядом с томатами

Отличным растением-компаньоном для томатов является чеснок. Это связано с тем, что запах чеснока отпугивает таких вредителей, как паутинный клещ и тля. Кроме того, растения помогают друг другу предотвращать развитие болезней.

Базилик также является отличным растением для выращивания рядом с помидорами. Это пополнит почву питательными веществами и отпугнет вредителей.

Сильный аромат чабреца также отпугнет насекомых и замаскирует запах томатов. Это растение привлекает полезных насекомых, которые опыляют помидоры.

Бархатцы тоже обладают сильным ароматом, который не нравится многим вредителям. Кроме того, цветы этого растения привлекают полезных насекомых в ваш сад.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

