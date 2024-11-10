Глубина посадки луковичных цветов. Берём на заметку

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью высаживая луковичные цветы не забывайте, что глубина посадки зависит от конкретного вида, но есть и общие рекомендации, на которые можно ориентироваться.

Фото: flickr.com by Rob Young, CC BY 2.0

1. Нарциссы: 15-20 см.

2. Тюльпаны: 10-15 см.

3. Гиацинты: 10-15 см.

4. Крокусы: 5-10 см.

5. Луковицы лилий: 15-20 см.

Как правило, глубина посадки должна быть в 2-3 раза больше высоты луковицы. Также важно учитывать тип почвы: в легких песчаных почвах луковицы можно сажать чуть глубже, а в тяжелых глинистых — чуть меньше. Не забудьте, что нужно обеспечить хороший дренаж и подготовить почву перед посадкой.

Уточнения

Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

