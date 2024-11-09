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Борьба с тлёй: пять проверенных рецептов без химии

1:17
Садоводство

Тля способна нанести огромный ущерб урожаю, поэтому дачники каждый сезон ведут с ней непримиримую борьбу. Кроме магазинных химических средств в ход идут и народные хитрости.

Борьба с тлёй: пять проверенных рецептов без химии
Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

1. Измельчите 2,5 стакана травы чистотела вместе с цветками. Залейте 1 литром горячей воды, прокипятите 5 минут и оставьте настаиваться на сутки. Затем процедите и опрыскайте растения.

2. Измельчите 2 стакана свежесобранных листьев одуванчика и залейте 10 литрами воды. Оставьте на 2 часа.

3. В 10 литрах воды размешайте 2 стакана древесной золы и 5 столовых ложек мыльной стружки. Этой смесью обработайте не только овощи, но и цветы, пораженные тлёй.

4. Натрите одну луковицу, 1 чайную ложку полученной кашицы разведите в 1 литре воды и оставьте под закрытой крышкой на 5 часов.

5. Высушите под навесом цветки и траву бархатцев (полведра). Сухое сырье залейте 10 литрами теплой воды и настаивайте двое суток. Процедите, добавьте 4 столовые ложки мыльной стружки.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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