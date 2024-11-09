Саженцы флоксов: на что обратить внимание при покупке

Флоксы можно сажать в два подходящих периода: весной, после схода снега, и в конце сезона — с конца августа до начала октября, в зависимости от климата вашего региона. Главное условие — успеть посадить корневище за 3-4 недели до заморозков, чтобы растение успело прижиться до зимы.
Сейчас многие садоводы отправляются за саженцами флоксов в садовые центры. Чтобы ковёр из флоксов радовал вас долгие годы, обратите внимание на качество посадочного материала. Обычно корневища флоксов продаются в прозрачных пакетах с торфом или опилками, что позволяет тщательно осмотреть их.
Как выбрать качественный саженец флоксов:
Живые почки
У здорового саженца должны быть живые почки, которые могут даже немного прорасти.
Развитая корневая система
Корневая система должна быть хорошо развита и иметь множество ответвлений.
Цвет корней
Перед покупкой убедитесь, что большинство корешков светлого цвета, что свидетельствует о их жизнеспособности.
Соблюдая эти советы, вы сможете выбрать здоровый саженец, который приживется и будет радовать вас цветением.
Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).
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