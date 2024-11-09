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Саженцы флоксов: на что обратить внимание при покупке

1:16
Садоводство

Флоксы можно сажать в два подходящих периода: весной, после схода снега, и в конце сезона — с конца августа до начала октября, в зависимости от климата вашего региона. Главное условие — успеть посадить корневище за 3-4 недели до заморозков, чтобы растение успело прижиться до зимы.

Саженцы флоксов: на что обратить внимание при покупке
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Pomakis, CC BY-SA 3.0

Сейчас многие садоводы отправляются за саженцами флоксов в садовые центры. Чтобы ковёр из флоксов радовал вас долгие годы, обратите внимание на качество посадочного материала. Обычно корневища флоксов продаются в прозрачных пакетах с торфом или опилками, что позволяет тщательно осмотреть их.

Как выбрать качественный саженец флоксов:

Живые почки

У здорового саженца должны быть живые почки, которые могут даже немного прорасти.

Развитая корневая система

Корневая система должна быть хорошо развита и иметь множество ответвлений.

Цвет корней

Перед покупкой убедитесь, что большинство корешков светлого цвета, что свидетельствует о их жизнеспособности.

Соблюдая эти советы, вы сможете выбрать здоровый саженец, который приживется и будет радовать вас цветением.

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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