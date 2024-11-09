Хлопот мало, радости много. Секреты выращивания инжира

Чтобы посадить фиговое дерево, выберите солнечное, защищенное от сквозняков место в саду.
Для получения наилучшего урожая можно поместить корни растения в большую емкость. Дело в том, что ограничение корневого пространства помогает уменьшить рост листьев и помогает производить больше плодов.
Также важно проводить обрезку дерева два раза в год. Это поможет вам сохранить более сильное растение и улучшить рост фруктов.
Кроме того, на урожайность фигового дерева влияет полив, подкормка и зимняя защита.
Регулярно поливайте фиговое дерево. Если в почве недостаточно воды, растение может сбрасывать плоды или листья. Увеличивайте полив в периоды сильной жары и засухи.
Также можно использовать компост или хорошо перепревшую мульчу из навоза для удержания влаги в почве.
Слишком частый полив также может быть вредным. Поэтому не выращивайте дерево в слишком влажной почве. Корни растения могут загнивать из-за этого и не получать питательных веществ из почвы.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии.
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