Три признака, что вашу яблоню нужно спилить: как сохранить сад здоровым

Каждому дачнику хочется, чтобы его яблони радовали урожаем долгие годы. Однако приходит момент, когда дерево начинает угасать и нуждается в замене. Есть несколько признаков, указывающих на то, что яблоню спасти уже невозможно и её нужно спилить, чтобы освободить место для новых саженцев.
Трутовик на стволе
Появление трутовика на стволе яблони указывает на то, что дерево ослаблено, больно или уже слишком старо. Этот грибок является верным признаком необратимых процессов. В этом случае шансов на восстановление яблони нет.
Плохое состояние коры
Когда кора начинает отслаиваться без видимых причин (погодные условия, механические повреждения), это тревожный знак. Такой симптом свидетельствует о том, что дерево переживает необратимые изменения и вскоре погибнет.
Сквозные дупла
Наличие сквозных дупел в дереве также сигнализирует о необходимости спилить его. Дерево с такими повреждениями не сможет плодоносить, и, даже оставив его, урожая вы не получите.
Эти признаки помогут вовремя распознать, что яблоня нуждается в замене, чтобы сад оставался плодородным и здоровым.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.
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