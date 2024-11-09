Три признака, что вашу яблоню нужно спилить: как сохранить сад здоровым

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждому дачнику хочется, чтобы его яблони радовали урожаем долгие годы. Однако приходит момент, когда дерево начинает угасать и нуждается в замене. Есть несколько признаков, указывающих на то, что яблоню спасти уже невозможно и её нужно спилить, чтобы освободить место для новых саженцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0

Признаки, что яблоню нужно спилить

Трутовик на стволе

Появление трутовика на стволе яблони указывает на то, что дерево ослаблено, больно или уже слишком старо. Этот грибок является верным признаком необратимых процессов. В этом случае шансов на восстановление яблони нет.

Плохое состояние коры

Когда кора начинает отслаиваться без видимых причин (погодные условия, механические повреждения), это тревожный знак. Такой симптом свидетельствует о том, что дерево переживает необратимые изменения и вскоре погибнет.

Сквозные дупла

Наличие сквозных дупел в дереве также сигнализирует о необходимости спилить его. Дерево с такими повреждениями не сможет плодоносить, и, даже оставив его, урожая вы не получите.

Эти признаки помогут вовремя распознать, что яблоня нуждается в замене, чтобы сад оставался плодородным и здоровым.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

