Посадка редиса под зиму: как собрать ранний урожай весной

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы забывают, что под зиму можно высаживать не только лук и чеснок. При правильной подготовке можно получить ранний урожай редиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

Какие нюансы стоит учитывать

Температура

Редис относится к культурам, которые сеют относительно поздно, поэтому оптимальным временем для посадки будет период первых заморозков. Дождитесь, когда температура начнёт опускаться ниже нуля.

Почва

Редис предпочитает почву с хорошим воздухообменом и дренажем. Участок для посадки желательно выбирать защищённый от ветра.

Чем обогатить почву

Если почва на участке бедная, заранее внесите перегной или компост. Для улучшения структуры тяжёлых почв можно добавить торф или песок.

Посев

Грядки подготовьте заранее, подняв их на 12 см. Семян потребуется больше, чем обычно, так как не все смогут взойти. Важно помнить, что поливать посеянные под зиму семена не нужно.

Уточнения

Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

