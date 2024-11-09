Посадка редиса под зиму: как собрать ранний урожай весной

Многие садоводы забывают, что под зиму можно высаживать не только лук и чеснок. При правильной подготовке можно получить ранний урожай редиса.
Редис относится к культурам, которые сеют относительно поздно, поэтому оптимальным временем для посадки будет период первых заморозков. Дождитесь, когда температура начнёт опускаться ниже нуля.
Редис предпочитает почву с хорошим воздухообменом и дренажем. Участок для посадки желательно выбирать защищённый от ветра.
Если почва на участке бедная, заранее внесите перегной или компост. Для улучшения структуры тяжёлых почв можно добавить торф или песок.
Грядки подготовьте заранее, подняв их на 12 см. Семян потребуется больше, чем обычно, так как не все смогут взойти. Важно помнить, что поливать посеянные под зиму семена не нужно.
Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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