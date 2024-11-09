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Все кактусы — суккуленты, но не все суккуленты — кактусы: узнайте почему

0:57
Садоводство

Термины "кактус" и "суккулент" часто путают, но их нельзя считать взаимозаменяемыми.

Все кактусы — суккуленты, но не все суккуленты — кактусы: узнайте почему
Фото: flickr.com by stephen boisvert, CC BY 2.0

Коротко о главных особенностях каждого типа растений. Суккуленты — это растения, которые запасают воду в стеблях, корнях и листьях. К ним относятся алоэ, седумы, хавортии и даже… кактусы!

Да, все кактусы являются суккулентами, так как накапливают воду, но не все суккуленты можно назвать кактусами.

Чтобы суккулент относился к кактусам, у него должны быть не только колючки, как многие думают, но и ареолы — маленькие круглые выпуклости на поверхности, из которых растут шипы.

Присутствие ареол — главный, но не единственный признак того, что растение является кактусом. Чтобы его точно можно было классифицировать как кактус, оно должно быть двудольным, иметь нижнюю завязь плода, а сам плод должен быть ягодой.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus - "сок", лат. succulentus - "сочный") — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды. Обычно они произрастают в засушливых регионах.

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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