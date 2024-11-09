Как сделать натуральные удобрения из пищевых отходов

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения тоже нуждаются в подкормке, и в мире удобрений несложно запутаться. Когда нет времени и желания разбираться в составе каждого средства, на помощь приходят проверенные народные методы, для которых можно использовать обычные пищевые отходы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Яичная скорлупа

Скорлупа — отличный источник кальция и фосфора. Чтобы приготовить удобрение, залейте скорлупу литром воды и дайте настояться несколько дней. Важно использовать только скорлупу от свежих яиц — не варёных.

Рисовая вода

Вода, оставшаяся после варки риса, действует как стимулятор роста и улучшает структуру почвы, одновременно защищая её от вредителей.

Кофейная гуща

Кофейная гуща больше служит для разрыхления почвы, чем для питания. Но в ней содержится немного азота, который также полезен растениям.

Банановая кожура

Банановая кожура богата калием, кальцием, фосфором и магнием. Залейте кожуру тёплой водой, настаивайте несколько дней, а затем используйте полученный настой для полива.

Огуречная кожура

Свежая огуречная кожура — это натуральное средство защиты от насекомых. Её нужно залить водой, закрыть крышкой и настоять пять дней. Полученный настой процедите и используйте для опрыскивания растений, которые пострадали от вредителей.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

