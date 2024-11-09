Как сдержать малину без труда: секреты опытных садоводов

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не стоит считать, что для сдерживания малинника требуется забивать железные прутья глубоко в землю. Есть более приятные и действенные способы ограничить его разрастание, и одним из них является высадка других растений рядом с малиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0

Первым помощником в этом деле станет щавель. Его особенность в том, что он выделяет кислоту, которая отпугивает малину. Чтобы щавель действительно работал как "ограничитель", грядка с ним должна быть не уже 50 см, а зелёная масса — расти плотно.

Кроме того, фасоль также подойдёт для этой задачи. На её корнях развиваются клубеньковые бактерии, которые выделяют азот. Малина расходует этот азот на рост зелёной массы и на какое-то время забывает о разрастании корней.

В качестве ещё одного барьера можно использовать бархатцы. Эти цветы не только ограничат малину, но и помогут защитить её от вредителей. Посадив бархатцы вокруг малинника, вы получите естественное кольцо, которое будет сдерживать его разрастание и защитит от нежелательных насекомых.

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.

