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Зимняя защита ремонтантной малины: рекомендации для вашего сада

3:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Ремонтантная малина — это настоящая находка для садоводов, которые хотят радоваться сладким ягодам с конца лета до осени. Однако правильный уход за этим растением перед зимними холодами имеет решающее значение для его успешного размножения и плодоношения в следующем сезоне. 

Зимняя защита ремонтантной малины: рекомендации для вашего сада
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, CC BY-SA 3.0

Обрезка кустов

Один из самых важных этапов подготовки ремонтантной малины к зиме — это обрезка. Существует два основных метода обрезки:

  • Полная обрезка: удалите все побеги на уровне земли. Этот метод подходит для тех растений, которые дают урожай только на однолетних побегах. Полная обрезка помогает сконцентрировать все силы куста на росте новых побегов весной.
  • Частичная обрезка: если ваша малина дает урожай на старых и новых побегах, обрежьте только те ветви, которые уже отдали ягоды, оставляя молодые. Это позволит растению сохранить старые побеги, что повысит шансы на ранний урожай.

Удобрение и подкормка

Перед тем как укрыть малину на зиму, не забудьте внести удобрения. Важно выбрать правильные вещества:

  • Калийные и фосфорные удобрения помогут укрепить корни и подготовить растения к зимовке. Эти элементы способствуют улучшению питательных свойств почвы.
  • Органические удобрения, такие как компост, не только обогатят почву, но и улучшат ее структуру, обеспечивая достаточное количество влаги и питательных веществ весной.

Мульчирование

После обрезки и подкормки позаботьтесь о мульчировании почвы около кустов. Мульча помогает сохранить влагу, защищает корни от переохлаждения и подавляет рост сорняков. 

Используйте для этого солому, скошенную траву, опилки или перегной. Слой мульчи должен составлять 5-10 см. Обратите внимание, что мульча не должна касаться стеблей, чтобы избежать гниения.

Защита от морозов

Если вы живете в регионе с суровыми зимами, стоит подумать о дополнительной защите. 

  • Укрывной материал: используйте агроволокно или лапник для укрытия кустов. Это поможет защитить малину от морозов и резких перепадов температуры.
  • Слой снега: если зима снежная, не спешите убирать снег с кустов. Снег хорош для защиты корней от сильных морозов и обеспечивает естественное утепление.

Полив перед заморозками

Не забывайте о поливе! Перед тем как почва замерзнет, обеспечьте растения достаточным количеством влаги. Сухая почва на раннюю весну может привести к замерзанию корней.

Оценка состояния кустов

Перед тем как укрывать кусты, внимательно осмотрите их на наличие признаков болезней или вредителей. Убедитесь, что на растении нет зараженных побегов или ягод. Если вы заметили проблемы, удалите поврежденные части и обработайте кусты фунгицидами или инсектицидами по необходимости.

Уход за ремонтантной малиной перед зимой может показаться сложным, но с этими секретами вы сможете легко подготовить свои кусты к зимовке. Правильная обрезка, удобрение, мульчирование и укрытие помогут вашей малине выдержать зимние холода и в следующем году порадовать вас обильным и ранним урожаем. Следуйте этим рекомендациям, и ваш сосед по даче не сможет сдержать зависти, увидев вашу роскошную малину в будущем сезоне!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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