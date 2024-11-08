Корица для комнатных растений: простой способ защиты

Хозяйки находят разнообразные способы удобрения для комнатных растений, включая настои на яичной скорлупе, банановой кожуре и даже луковой шелухе. А ведь можно использовать и специи, например, корицу.
Корица помогает предотвратить инфекции и грибковые заболевания. Для этого её настой можно распределить по поверхности почвы или залить в неглубокие канавки в земле, добавляя по одной столовой ложке.
Чтобы приготовить настой, понадобится один литр охлаждённой кипячёной воды и четверть чайной ложки корицы. Перемешайте ингредиенты, оставьте смесь на сутки на свету, можно даже на солнце.
Такой раствор можно использовать для полива растений 1-2 раза в месяц. Он не только стимулирует рост, но и помогает защитить растения от паразитов, грибков и инфекций.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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