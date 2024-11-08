Как правильно восстановить почву в теплице после сезона

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом осени дачники с теплицами начинают задумываться о восстановлении почвы, чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай. Какие методы помогут улучшить качество грунта?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Опилки

Опилки — отличный способ сделать почву более рыхлой и плодородной. За зиму они разлагаются, превращаясь в гумус, и обогащают землю. Для этого до килограмма опилок вносят на каждый квадратный метр. Чтобы избежать повышения кислотности, рекомендуется добавить немного доломитовой муки.

Песок

Речной песок улучшает структуру почвы, делая её более воздухопроницаемой. В теплице также можно использовать этот компонент, но его следует тщательно просеять. На каждый квадратный метр вносят около одной лопаты песка.

Торф

Для теплиц рекомендуется использовать нейтрализованный торф, который не повышает кислотность почвы. Дозировка — примерно один килограмм на квадратный метр.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

