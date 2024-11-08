Секрет зимовки: когда и как поливать деревья в конце сезона

В конце дачного сезона плодовые деревья нуждаются в финальном поливе для подготовки к зиме. Этот важный этап укрепляет растения, и важно знать, как правильно его провести.
Потребность во влаге зависит от возраста деревьев:
Лучшее время для полива — когда деревья сбросят листья. Это сигнал, что можно приступать к увлажнению и подготовке деревьев к зиме.
Учитывайте особенности почвы
На некоторых почвах полив нужно проводить осторожно, особенно если рядом проходят грунтовые воды или есть проблемы с дренажем.
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