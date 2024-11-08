Секрет зимовки: когда и как поливать деревья в конце сезона

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В конце дачного сезона плодовые деревья нуждаются в финальном поливе для подготовки к зиме. Этот важный этап укрепляет растения, и важно знать, как правильно его провести.

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Сколько воды нужно деревьям разного возраста

Потребность во влаге зависит от возраста деревьев:

Молодым саженцам нужно не менее четырёх вёдер воды.

Деревьям среднего возраста требуется около семи вёдер.

Старым деревьям нужно до десяти вёдер.

Когда поливать

Лучшее время для полива — когда деревья сбросят листья. Это сигнал, что можно приступать к увлажнению и подготовке деревьев к зиме.

Учитывайте особенности почвы

На некоторых почвах полив нужно проводить осторожно, особенно если рядом проходят грунтовые воды или есть проблемы с дренажем.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

