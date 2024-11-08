Богатый урожай фенхеля обеспечен. Выращиваем растение без ошибок

Чтобы вырастить фенхель, используйте только хорошо дренированную, плодородную почву.
При посадке добавьте в почву компост или другое органическое удобрение, чтобы оно растворилось в воде. Регулярно подкармливайте растение и следите за тем, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной.
Важно регулярно поливать фенхель. В жаркую погоду и засуху увеличьте количество полива. Чтобы проверить уровень влажности почвы, воткните палец в почву.
Высаживайте фенхель в открытый грунт, как только минует опасность заморозков. Вы можете выращивать его в контейнерах или на приподнятых грядках.
Важно, чтобы место хорошо освещалось солнечными лучами. Вы можете собирать зелень в любое время в течение вегетационного периода. Чем чаще вы будете проводить обрезку, тем больший урожай у вас будет. Всегда важно оставить не менее трети фенхеля.
Фе́нхель (лат. Foenīculum) — небольшой род травянистых дву- и многолетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae).
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