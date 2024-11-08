Богатый урожай фенхеля обеспечен. Выращиваем растение без ошибок

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какая почва нужна для выращивания фенхеля

Чтобы вырастить фенхель, используйте только хорошо дренированную, плодородную почву.

Фото: commons.wikimedia.org

При посадке добавьте в почву компост или другое органическое удобрение, чтобы оно растворилось в воде. Регулярно подкармливайте растение и следите за тем, чтобы почва всегда оставалась слегка влажной.

Важно регулярно поливать фенхель. В жаркую погоду и засуху увеличьте количество полива. Чтобы проверить уровень влажности почвы, воткните палец в почву.

Как вырастить фенхель

Высаживайте фенхель в открытый грунт, как только минует опасность заморозков. Вы можете выращивать его в контейнерах или на приподнятых грядках.

Важно, чтобы место хорошо освещалось солнечными лучами. Вы можете собирать зелень в любое время в течение вегетационного периода. Чем чаще вы будете проводить обрезку, тем больший урожай у вас будет. Всегда важно оставить не менее трети фенхеля.

Уточнения

Фе́нхель (лат. Foenīculum) — небольшой род травянистых дву- и многолетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae).



