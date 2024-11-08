Неожиданный эффект гречки на огороде: как улучшить почву

Посыпание грядок гречневой крупой осенью — интересный и эффективный приём, который приносит положительные результаты в подготовке почвы к зиме.
Во-первых, гречка служит отличной мульчей. Она удерживает влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает грунт от пересыхания. Во-вторых, гречневая крупа — это природное удобрение, содержащее азот, калий, фосфор, кальций и магний, которые постепенно разлагаются и насыщают почву питательными веществами.
Кроме того, разлагаясь, гречка способствует появлению полезных микроорганизмов, улучшающих структуру почвы. Для достижения результата рекомендуется посыпать грядку гречкой, образуя слой около 1 см.
Процедуру лучше проводить осенью, чтобы подготовить почву к зиме и предотвратить дефицит влаги и питательных веществ. Вместо гречки можно использовать рис или перловку, но именно гречка остаётся наиболее предпочтительным вариантом.
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