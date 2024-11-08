Неожиданный эффект гречки на огороде: как улучшить почву

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посыпание грядок гречневой крупой осенью — интересный и эффективный приём, который приносит положительные результаты в подготовке почвы к зиме.

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, CC BY 2.0

Зачем посыпать грядки гречкой

Во-первых, гречка служит отличной мульчей. Она удерживает влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает грунт от пересыхания. Во-вторых, гречневая крупа — это природное удобрение, содержащее азот, калий, фосфор, кальций и магний, которые постепенно разлагаются и насыщают почву питательными веществами.

Кроме того, разлагаясь, гречка способствует появлению полезных микроорганизмов, улучшающих структуру почвы. Для достижения результата рекомендуется посыпать грядку гречкой, образуя слой около 1 см.

Процедуру лучше проводить осенью, чтобы подготовить почву к зиме и предотвратить дефицит влаги и питательных веществ. Вместо гречки можно использовать рис или перловку, но именно гречка остаётся наиболее предпочтительным вариантом.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).



