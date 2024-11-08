Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили об участившихся мошенничествах в период распродаж
Эксперты советуют, как избежать проблем на отдыхе в Таиланде
Как сохранить коробку передач в отличном состоянии
Российские туристы смогут брать на Мальдивы только одну пачку сигарет
Кардиолог рассказала, что сон в подушках может быть признаком болезни
Что сказать инопланетянам: ученые создают послание для внеземных цивилизаций
Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно
Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются
Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023

Как обычный чеснок может спасти ваши комнатные растения

1:14
Садоводство

Выбор комнатных растений для дома становится всё более популярным, ведь они не только украшают интерьер, но и очищают воздух. Однако, как и все живые существа, растения могут подвергаться заболеваниям и стрессу. Интересный способ поддержания их здоровья — использование обычного чеснока.

Как обычный чеснок может спасти ваши комнатные растения
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Благотворное влияние чеснока на комнатные растения

Чеснок обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, которые полезны не только для человека, но и для растений. Аллицин и сульфиды, содержащиеся в чесноке, действуют как естественный защитный механизм, улучшая рост и укрепляя устойчивость растений к болезням и вредителям.

Применение чеснока для борьбы с вредителями

Частая проблема комнатных растений — вредители, такие как паутинные клещи, тля и мошки. Приготовьте натуральный инсектицид на основе чеснока: измельчите несколько зубчиков и добавьте воду. Распылите раствор на листья, уделяя особое внимание их нижней стороне, где вредители обитают чаще всего. Это средство поможет избавиться от вредителей и укрепить растения.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Военные новости
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно
Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются
Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023
Натальная карта не даёт Бьянке обрести счастье с любимым
Почему нельзя регулярно проглатывать жевательную резинку
Истинная причина, по которой люди не будут клонировать друг друга
Моисеев напомнил, что очередной алмазный кризис — пятый по счёту в 21 веке
Как обычный чеснок может спасти ваши комнатные растения
Среди россиян резко снизился спрос на строящееся жильё
Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.