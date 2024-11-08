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Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек

1:12
Садоводство

Экзотические растения могут стать ярким украшением дома или офиса, и вырастить их вполне реально даже из обычных косточек. Какие варианты стоит рассмотреть:

Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Лимоны

Лимонное дерево — это эффектное и неприхотливое растение, которое легко вырастить из косточки. Оно не только прекрасно украсит интерьер, но и подойдёт для создания уютной атмосферы в рабочем пространстве.

Манго

Хотя манго считается "капризным" растением и редко встречается в магазинах, выращенное из косточки дерево не требует особого ухода. Главное — выбрать спелый плод, косточки которого легко приживаются.

Пальма

Косточки фиников отлично подходят для выращивания пальмы. Можно использовать даже косточки от сушеных фиников, и вскоре у вас появится стильное растение с экзотической атмосферой.

Другие варианты

Из косточек можно вырастить множество других экзотических растений: личи, мандарины, помело, авокадо, персики, сливы, хурму и гранат. Эти растения привнесут свежесть и экзотику в ваш интерьер.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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