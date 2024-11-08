Экзотические деревья на подоконнике: растения, которые можно вырастить из косточек

Экзотические растения могут стать ярким украшением дома или офиса, и вырастить их вполне реально даже из обычных косточек. Какие варианты стоит рассмотреть:
Лимоны
Лимонное дерево — это эффектное и неприхотливое растение, которое легко вырастить из косточки. Оно не только прекрасно украсит интерьер, но и подойдёт для создания уютной атмосферы в рабочем пространстве.
Манго
Хотя манго считается "капризным" растением и редко встречается в магазинах, выращенное из косточки дерево не требует особого ухода. Главное — выбрать спелый плод, косточки которого легко приживаются.
Пальма
Косточки фиников отлично подходят для выращивания пальмы. Можно использовать даже косточки от сушеных фиников, и вскоре у вас появится стильное растение с экзотической атмосферой.
Другие варианты
Из косточек можно вырастить множество других экзотических растений: личи, мандарины, помело, авокадо, персики, сливы, хурму и гранат. Эти растения привнесут свежесть и экзотику в ваш интерьер.
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