Красота на вашем подоконнике! Секреты выращивания немантатуса

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить

Наиболее комфортно нематантус будет чувствовать себя в помещении с температурой +20-24⁰C на восточных/западных подоконниках, при этом мягкий рассеянный свет должен быть не менее 14 часов в сутки.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

С весны до осени необходим обильный и регулярный полив. Зимой поливайте реже и умеренно, особенно при сохранении прохлады. Следите за тем, чтобы вода не застаивалась у корней. Но также противопоказано пересушивать ком земли. Растение может погибнуть.

Растение не боится кратковременных перепадов температур, но сильных сквозняков лучше избегать.

Как поливать нематантус

Нематантус любит воду. Поливать его следует обильно, особенно в теплые периоды. Можно воспользоваться методом погружения горшка с дренажным отверстием в воду на 15 минут.

Допускается распылять воду в воздухе вокруг цветка, не допуская попадания капель на растение.

Нужно ли опрыскивать нематантус

Например, при температуре 27-28°С влажность следует повысить до 60%. В жаркое лето нематантус можно опрыскивать водой из пульверизатора, главное, чтобы вода была теплой. Как правило, в период покоя цветок не нуждается в повышенной влажности воздуха.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

