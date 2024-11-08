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Как спасти чеснок, проросший осенью: простые шаги

1:43
Садоводство

Преждевременное прорастание озимого чеснока может быть вызвано ранней оттепелью или ошибками при посадке, и требует оперативного вмешательства, так как молодые ростки уязвимы перед морозами.

Как спасти чеснок, проросший осенью: простые шаги
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Причины раннего прорастания

Основная причина преждевременных всходов — повышенная температура почвы. Тёплая осень, неглубокая посадка луковиц или мульчирование свежим навозом также могут привести к раннему прорастанию.

Как защитить проросший чеснок

Чтобы уберечь проросший чеснок, покройте грядки слоем лапника, соломы или сухих листьев толщиной 15-20 см. Поверх можно натянуть нетканый материал плотностью 60 г/м².

Дополнительные меры

Снежный покров — отличный утеплитель, но если снега нет, создайте искусственный сугроб из собранного с дорожек снега, накладывая его слоем 25-30 см.

Профилактика вымерзания

Фосфорно-калийные удобрения укрепляют корневую систему, повышая морозостойкость чеснока. Опрыскивание биостимуляторами роста также помогает растениям подготовиться к зимовке.

Мониторинг грядок

Регулярно осматривайте посадки, чтобы вовремя заметить повреждения укрытия или признаки вымерзания. При обнаружении проблем незамедлительно восстанавливайте защиту. Весной укрытие снимайте постепенно.

Весенний уход

Перезимовавшие растения требуют особого ухода. Ранней весной подкормите их азотными удобрениями для стимуляции роста, а также рыхлите почву и удаляйте сорняки, чтобы помочь культуре восстановиться.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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