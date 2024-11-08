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Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов

1:50
Садоводство

Подкормка томатов — залог богатого и качественного урожая. Правильные удобрения укрепляют растения, повышают их устойчивость к болезням и помогают адаптироваться к изменчивому климату.

Чем удобрять томаты: советы для вкусных и сочных плодов
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), CC BY 2.0

Важность выбора удобрений для томатов

Для успешного выращивания томатов важно учитывать, что разные виды удобрений выполняют свои задачи: одни поддерживают рост, другие способствуют плодоношению. Комбинируйте органические и минеральные удобрения в зависимости от потребностей растения.

Органические удобрения: питание от природы

Компост, перегной и зола обеспечивают томаты необходимыми микроэлементами. Компост улучшает структуру почвы, перегной насыщает грунт азотом, а зола укрепляет корни и улучшает вкус плодов за счёт высокого содержания калия.

Минеральные удобрения: точное питание

Минеральные удобрения содержат азот, фосфор и калий. Азот нужен для роста зелёной массы, фосфор — для развития корней, а калий повышает количество и качество плодов. На стадии роста преобладают азотные удобрения, в период цветения и плодоношения — калийные и фосфорные.

Жидкие удобрения: быстрый эффект

Жидкие удобрения обеспечивают быстрый результат, так как быстро усваиваются корнями. Чередование жидких подкормок с гранулированными удобрениями позволяет поддерживать баланс питания на всех стадиях роста.

Внекорневая подкормка: питание через листья

Внекорневая подкормка — нанесение удобрений на листья. Это помогает быстро восполнить нехватку питательных веществ, особенно в фазах цветения и плодоношения, когда корни не справляются с нагрузкой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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