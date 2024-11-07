Профилактика и защита от тли на домашних растениях: что нужно знать

Тля на комнатных растениях — частая проблема, от которой страдают многие цветоводы. Эти мелкие насекомые могут вызывать серьёзные повреждения зелёных любимцев, а без своевременных мер они размножаются, превращаясь в настоящую угрозу для домашнего сада.
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Как выглядит комнатная тля
Тлю легко заметить на листьях растений:
Размер тела варьируется от 1 до 7 мм.
Цвет чаще всего серый или зеленый.
Форма тела овальная или круглая, с усиками, хоботком и длинными лапками, благодаря которым она медленно ползает по растению.
Хоботок позволяет тле прокусывать листья и питаться их соками.
Чем опасна тля для домашних растений
Основной вред тля наносит, высасывая соки, что приводит к ослаблению растения:
Листья деформируются, закручиваются и засыхают.
Приросты неправильно развиваются.
Декоративный вид растений ухудшается, цветки опадают.
Тля переносит вирусные инфекции, и её сладкие выделения создают благоприятную среду для сажистого грибка.
Как избавиться от тли на комнатных цветах
Если вы заметили тлю, не затягивайте с борьбой:
Удалите тлю вручную.
Промойте растение водой, замените верхний слой почвы.
Обработайте растение мыльным раствором — раствор смойте через сутки.
Народные средства от тли
Мыльный раствор: растворите 150 г хозяйственного мыла в 5 л воды и опрыскайте растение.
Мыльно-масляный раствор: добавьте 50 мл масла в мыльный раствор.
Мыльно-содовый раствор: смешайте 40 г мыла и 1 ст. л. соды в 2 л воды.
Опрыскайте растения одним из этих растворов, оставьте на сутки, затем смойте.
Биопрепараты
Безопасными средствами против тли считаются биопрепараты, такие как:
Фитоверм (работает при температуре выше +15 ℃)
Битоксибациллин
Акарин
Энтобектерин (при температуре выше +24 ℃)
Эффект наблюдается через сутки; через неделю обработку можно повторить.
Химические инсектициды
Для быстрого результата используют химические инсектициды (Актара, Актеллик), но их применяют только в проветриваемых нежилых помещениях, например, на балконе.
Откуда берется тля и как её обнаружить
Тля может попасть в дом через новые растения, почву или даже на одежде. Симптомы заражения:
Листья желтеют, молодые приросты скручиваются.
Цветки опадают без видимой причины.
Профилактика тли
Регулярно осматривайте растения, новые цветы ставьте на карантин.
Увлажняйте воздух, т. к. тля активно размножается в сухости.
Используйте мяту или герань для отпугивания тли.
Для профилактики можно опрыскивать растения настоем горького перца или добавлять в почву инсектицидные таблетки. Даже простой теплый душ и регулярное опрыскивание водой создают благоприятные условия для предотвращения появления тли.
Уточнения
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).