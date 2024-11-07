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Профилактика и защита от тли на домашних растениях: что нужно знать

3:19
Садоводство

Тля на комнатных растениях — частая проблема, от которой страдают многие цветоводы. Эти мелкие насекомые могут вызывать серьёзные повреждения зелёных любимцев, а без своевременных мер они размножаются, превращаясь в настоящую угрозу для домашнего сада.

Профилактика и защита от тли на домашних растениях: что нужно знать
Фото: PxHere is licensed under CC0

Как выглядит комнатная тля

  • Тлю легко заметить на листьях растений:
  • Размер тела варьируется от 1 до 7 мм.
  • Цвет чаще всего серый или зеленый.
  • Форма тела овальная или круглая, с усиками, хоботком и длинными лапками, благодаря которым она медленно ползает по растению.
  • Хоботок позволяет тле прокусывать листья и питаться их соками.

Чем опасна тля для домашних растений

Основной вред тля наносит, высасывая соки, что приводит к ослаблению растения:

  • Листья деформируются, закручиваются и засыхают.
  • Приросты неправильно развиваются.
  • Декоративный вид растений ухудшается, цветки опадают.
  • Тля переносит вирусные инфекции, и её сладкие выделения создают благоприятную среду для сажистого грибка.

Как избавиться от тли на комнатных цветах

  • Если вы заметили тлю, не затягивайте с борьбой:
  • Удалите тлю вручную.
  • Промойте растение водой, замените верхний слой почвы.
  • Обработайте растение мыльным раствором — раствор смойте через сутки.

Народные средства от тли

  • Мыльный раствор: растворите 150 г хозяйственного мыла в 5 л воды и опрыскайте растение.
  • Мыльно-масляный раствор: добавьте 50 мл масла в мыльный раствор.
  • Мыльно-содовый раствор: смешайте 40 г мыла и 1 ст. л. соды в 2 л воды.
  • Опрыскайте растения одним из этих растворов, оставьте на сутки, затем смойте.

Биопрепараты

  • Безопасными средствами против тли считаются биопрепараты, такие как:
  • Фитоверм (работает при температуре выше +15 ℃)
  • Битоксибациллин
  • Акарин
  • Энтобектерин (при температуре выше +24 ℃)

Эффект наблюдается через сутки; через неделю обработку можно повторить.

Химические инсектициды

Для быстрого результата используют химические инсектициды (Актара, Актеллик), но их применяют только в проветриваемых нежилых помещениях, например, на балконе.

 

Откуда берется тля и как её обнаружить

  • Тля может попасть в дом через новые растения, почву или даже на одежде. Симптомы заражения:
  • Листья желтеют, молодые приросты скручиваются.
  • Цветки опадают без видимой причины.

Профилактика тли

  • Регулярно осматривайте растения, новые цветы ставьте на карантин.
  • Увлажняйте воздух, т. к. тля активно размножается в сухости.
  • Используйте мяту или герань для отпугивания тли.

Для профилактики можно опрыскивать растения настоем горького перца или добавлять в почву инсектицидные таблетки. Даже простой теплый душ и регулярное опрыскивание водой создают благоприятные условия для предотвращения появления тли.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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