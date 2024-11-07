Профилактика и защита от тли на домашних растениях: что нужно знать

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля на комнатных растениях — частая проблема, от которой страдают многие цветоводы. Эти мелкие насекомые могут вызывать серьёзные повреждения зелёных любимцев, а без своевременных мер они размножаются, превращаясь в настоящую угрозу для домашнего сада.

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Как выглядит комнатная тля

Тлю легко заметить на листьях растений:

Размер тела варьируется от 1 до 7 мм.

Цвет чаще всего серый или зеленый.

Форма тела овальная или круглая, с усиками, хоботком и длинными лапками, благодаря которым она медленно ползает по растению.

Хоботок позволяет тле прокусывать листья и питаться их соками.

Чем опасна тля для домашних растений

Основной вред тля наносит, высасывая соки, что приводит к ослаблению растения:

Листья деформируются, закручиваются и засыхают.

Приросты неправильно развиваются.

Декоративный вид растений ухудшается, цветки опадают.

Тля переносит вирусные инфекции, и её сладкие выделения создают благоприятную среду для сажистого грибка.

Как избавиться от тли на комнатных цветах

Если вы заметили тлю, не затягивайте с борьбой:

Удалите тлю вручную.

Промойте растение водой, замените верхний слой почвы.

Обработайте растение мыльным раствором — раствор смойте через сутки.

Народные средства от тли

Мыльный раствор: растворите 150 г хозяйственного мыла в 5 л воды и опрыскайте растение.

Мыльно-масляный раствор: добавьте 50 мл масла в мыльный раствор.

Мыльно-содовый раствор: смешайте 40 г мыла и 1 ст. л. соды в 2 л воды.

Опрыскайте растения одним из этих растворов, оставьте на сутки, затем смойте.

Биопрепараты

Безопасными средствами против тли считаются биопрепараты, такие как:

Фитоверм (работает при температуре выше +15 ℃)

Битоксибациллин

Акарин

Энтобектерин (при температуре выше +24 ℃)

Эффект наблюдается через сутки; через неделю обработку можно повторить.

Химические инсектициды

Для быстрого результата используют химические инсектициды (Актара, Актеллик), но их применяют только в проветриваемых нежилых помещениях, например, на балконе.

Откуда берется тля и как её обнаружить

Тля может попасть в дом через новые растения, почву или даже на одежде. Симптомы заражения:

Листья желтеют, молодые приросты скручиваются.

Цветки опадают без видимой причины.

Профилактика тли

Регулярно осматривайте растения, новые цветы ставьте на карантин.

Увлажняйте воздух, т. к. тля активно размножается в сухости.

Используйте мяту или герань для отпугивания тли.

Для профилактики можно опрыскивать растения настоем горького перца или добавлять в почву инсектицидные таблетки. Даже простой теплый душ и регулярное опрыскивание водой создают благоприятные условия для предотвращения появления тли.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

