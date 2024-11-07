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Как правильно подкармливать морковь для сочных и крепких корнеплодов

2:21
Садоводство

Многие считают, что морковь — неприхотливый овощ, не требующий особого ухода. Однако, если хотите получить обильный и качественный урожай, важно правильно подкармливать её в течение сезона. Две основные подкормки помогут укрепить растения и способствуют развитию корнеплодов.

Как правильно подкармливать морковь для сочных и крепких корнеплодов
Фото: Own work by Kander, PDM

Азотные удобрения: важность на начальной стадии роста

Азот — ключевой элемент для развития моркови, особенно на раннем этапе. Он стимулирует рост листьев, а это значит, что корни получат больше питательных веществ благодаря фотосинтезу. Вот несколько советов по внесению азотных удобрений:

Первая подкормка

Азотные удобрения вносят через 2-3 недели после появления всходов, когда растение активно наращивает зелёную массу.

Тип удобрения

Для подкормки подходит аммиачная селитра или мочевина. Разведите 15-20 г удобрения на 10 литров воды и полейте грядки с морковью.

Метод внесения

Удобрение лучше вносить в междурядья или рядом с растениями, избегая прямого контакта с корнями, чтобы не вызвать ожоги.

Всегда придерживайтесь умеренности: избыток удобрений может принести больше вреда, чем пользы.

Калийно-фосфорные удобрения: для развития корнеплодов

Калий и фосфор необходимы для формирования корнеплодов моркови. Эти элементы укрепляют корневую систему и улучшают вкус и текстуру моркови.

Основные правила внесения:

  • Подкормку проводят во второй половине вегетационного периода, примерно через 6-8 недель после появления всходов.
  • Для этого подходят суперфосфат и сульфат калия. Растворите 20-30 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 10 литров воды.
  • Вносите удобрения в междурядья или через систему капельного полива для равномерного распределения и минимизации риска ожогов корней.

Конечно, можно использовать и другие виды удобрений, но именно азот, калий и фосфор считаются основными для успешного выращивания моркови. Соблюдая эти рекомендации, вы получите крепкие и вкусные корнеплоды.

Заголовки

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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