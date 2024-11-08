А вы знали, что кошачий наполнитель может быть очень полезным на грядках?

В преддверии зимы уделите немного времени наведению порядка в хозяйственных постройках, сараях и теплице. Тщательно помойте и уберите инструменты и инвентарь, чтобы они не испортились за зиму.
Не забудьте также "законсервировать" дачный домик и теплицу, проведя ревизию системы полива. Не менее важным является забота о растениях. Помимо укрытия всех культур на зиму, не забудьте провести борьбу с кротами, мышами и крысами. Эти вредители могут нанести ущерб не только посадкам этого сезона, но и тем, что вы сажали раньше.
Обычно для борьбы с грызунами используют различные ядохимикаты, но есть более гуманный и экологичный способ: разбросайте по участку использованный кошачий наполнитель.
В обычных условиях он не имеет запаха, но во влажной среде начинает выделять его. Запах хищника — одно из самых эффективных средств против мышей, и они стараются избегать таких мест.
Крото́вые — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.