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А вы знали, что кошачий наполнитель может быть очень полезным на грядках?

1:03
Садоводство

В преддверии зимы уделите немного времени наведению порядка в хозяйственных постройках, сараях и теплице. Тщательно помойте и уберите инструменты и инвентарь, чтобы они не испортились за зиму.

А вы знали, что кошачий наполнитель может быть очень полезным на грядках?
Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Не забудьте также "законсервировать" дачный домик и теплицу, проведя ревизию системы полива. Не менее важным является забота о растениях. Помимо укрытия всех культур на зиму, не забудьте провести борьбу с кротами, мышами и крысами. Эти вредители могут нанести ущерб не только посадкам этого сезона, но и тем, что вы сажали раньше.

Обычно для борьбы с грызунами используют различные ядохимикаты, но есть более гуманный и экологичный способ: разбросайте по участку использованный кошачий наполнитель.

В обычных условиях он не имеет запаха, но во влажной среде начинает выделять его. Запах хищника — одно из самых эффективных средств против мышей, и они стараются избегать таких мест.

Уточнения

Крото́вые — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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