Преимущества разных видов ромашек для садоводов и любителей цветов

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда слышится слово "ромашка", перед глазами невольно возникает образ этих простых, но милых цветов, растущих на лугах и лесных опушках. Ромашка, с которой ассоциируются детские игры, на самом деле представляет собой целую группу растений. Однако далеко не все из них можно назвать настоящими ромашками.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5

Ботаническая справка

Настоящими ромашками являются представители рода Matricaria из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Это семейство включает множество похожих на ромашки растений, среди которых хризантемы, георгины и рудбекии. Однако, несмотря на сходство, настоящих ромашек всего 20 видов, обитающих в Евразии, Америке и Южной Африке.

Ромашка аптечная

Самая известная ромашка — аптечная (Matricaria chamomilla) — растет повсеместно на полях, лугах и вдоль дорог. Это растение с сильными разветвленными стеблями и характерными листьями, напоминающими укроп. Цветет ромашка с июня до конца лета, образуя мелкие соцветия с белыми язычковыми цветками по краям и желтыми трубчатыми в центре.

Для использования в лечебных целях собираются только цветочные корзинки. Отличительной особенностью является полое цветоложе — в отличие от других ромашек, у которых оно заполнено веществом.

Ромашка пахучая

Ромашка пахучая (Matricaria discoidea), также известная как душистая или безъязычковая, распространена по всей территории России и Европы. Это невысокий кустик с резными листьями и своеобразными коническими соцветиями без язычковых цветков. В отличие от других ромашек, пахучая ромашка имеет характерный приятный запах. Она также обладает целебными свойствами, применяясь наружу в косметических целях и для ополаскивания волос.

Ромашка девичья

Ромашка девичья (Matricaria parthenium), также известная как пижма девичья, представляет собой компактное растение с белыми лепестками и желтой серединкой. Цветет с середины лета до осени и легко размножается самосевом. Она используется в декоративном цветоводстве, а также обладает лечебными свойствами.

Ромашка Чихачева

Ромашка Чихачева (Matricaria Tchihatchewii) из Малой Азии отличается низким ростом и обильным цветением. Это растение предпочитает сухие бедные почвы и солнечные участки, что делает его идеальным для рокариев и альпийских горок.

Выращивание ромашки

Посев семян ромашки рекомендуется проводить в марте, с последующим пикированием в апреле. Лучше всего растение выращивается в рассаде, а высадку в грунт проводят в конце мая. Уход за растением несложен: умеренный полив, подкормки и регулярная обрезка подсыхающих соцветий.

Использование ромашек в саду

Ромашки матрикарии часто используются для оформления клумб, бордюров и как компаньоны для более ярких растений, таких как розы и бархатцы. Эти бело-желтые цветы органично смотрятся в садовых композициях, особенно с голубыми и желтыми цветами.

Уточнения

Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.

