Преимущества разных видов ромашек для садоводов и любителей цветов

Когда слышится слово "ромашка", перед глазами невольно возникает образ этих простых, но милых цветов, растущих на лугах и лесных опушках. Ромашка, с которой ассоциируются детские игры, на самом деле представляет собой целую группу растений. Однако далеко не все из них можно назвать настоящими ромашками.
Настоящими ромашками являются представители рода Matricaria из семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Это семейство включает множество похожих на ромашки растений, среди которых хризантемы, георгины и рудбекии. Однако, несмотря на сходство, настоящих ромашек всего 20 видов, обитающих в Евразии, Америке и Южной Африке.
Самая известная ромашка — аптечная (Matricaria chamomilla) — растет повсеместно на полях, лугах и вдоль дорог. Это растение с сильными разветвленными стеблями и характерными листьями, напоминающими укроп. Цветет ромашка с июня до конца лета, образуя мелкие соцветия с белыми язычковыми цветками по краям и желтыми трубчатыми в центре.
Для использования в лечебных целях собираются только цветочные корзинки. Отличительной особенностью является полое цветоложе — в отличие от других ромашек, у которых оно заполнено веществом.
Ромашка пахучая (Matricaria discoidea), также известная как душистая или безъязычковая, распространена по всей территории России и Европы. Это невысокий кустик с резными листьями и своеобразными коническими соцветиями без язычковых цветков. В отличие от других ромашек, пахучая ромашка имеет характерный приятный запах. Она также обладает целебными свойствами, применяясь наружу в косметических целях и для ополаскивания волос.
Ромашка девичья (Matricaria parthenium), также известная как пижма девичья, представляет собой компактное растение с белыми лепестками и желтой серединкой. Цветет с середины лета до осени и легко размножается самосевом. Она используется в декоративном цветоводстве, а также обладает лечебными свойствами.
Ромашка Чихачева (Matricaria Tchihatchewii) из Малой Азии отличается низким ростом и обильным цветением. Это растение предпочитает сухие бедные почвы и солнечные участки, что делает его идеальным для рокариев и альпийских горок.
Посев семян ромашки рекомендуется проводить в марте, с последующим пикированием в апреле. Лучше всего растение выращивается в рассаде, а высадку в грунт проводят в конце мая. Уход за растением несложен: умеренный полив, подкормки и регулярная обрезка подсыхающих соцветий.
Ромашки матрикарии часто используются для оформления клумб, бордюров и как компаньоны для более ярких растений, таких как розы и бархатцы. Эти бело-желтые цветы органично смотрятся в садовых композициях, особенно с голубыми и желтыми цветами.
Рома́шка (лат. Matricária) — род однолетних цветковых растений семейства астровые, или сложноцветные (Asteraceae), по современной классификации объединяет около 70 видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни.
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