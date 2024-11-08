Простой и эффективный способ бороться с чёрной ножкой у рассады

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чёрная ножка у рассады — это распространённое заболевание, которое часто поражает молодые растения. На начальных этапах оно проявляется в том, что нижняя часть стебля сеянцев становится коричневой, а затем появляется гниль, что приводит к гибели растения.

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Это заболевание может быть вызвано как грибами, так и бактериями. Однако чаще всего чёрная ножка возникает из-за грибной инфекции, которая передаётся через почву или рассадные ёмкости. В некоторых случаях возбудитель может находиться в семенах.

Для борьбы с чёрной ножкой используются различные средства. Если заболевание вызвано грибами, эффективными будут растворы марганцовокислого калия, медного купороса, бордоской жидкости и коллоидной серы. Но стоит помнить, что для совсем молодых растений некоторые из этих препаратов могут быть токсичны. Например, медный купорос и сера могут повредить растения, а раствор марганцовки способен вызвать ожог.

На начальной стадии заражения можно применить народные средства, такие как раствор соды. Для этого 1 чайную ложку соды разводят в 0,5 л остывшей кипячёной воды и опрыскивают растения и верхний слой почвы. Хорошим средством также является смесь древесного угля и золы. Состав должен быть 1:1, а полученную смесь нужно посыпать на посевы.

Если эти меры не помогут, можно обратиться к химическим средствам защиты растений, которые предлагаются в специализированных магазинах. Важно использовать раствор марганцовки с низкой концентрацией, чтобы избежать повреждения растений. При этом почву следует проливать с осторожностью, чтобы не нанести ожог.

Чтобы избежать появления чёрной ножки, важно соблюдать правила профилактики. Наиболее подвержены заболеванию молодые растения и сеянцы, а более зрелая рассада с крепкой корневой системой способна сопротивляться грибным поражениям.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

