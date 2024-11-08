Пошаговое руководство по выращиванию инжира на даче и в квартире

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание инжира на собственном участке вполне реально, и даже в наших широтах можно получить сладкие, сочные плоды. Для этого потребуется терпение, подходящие условия и правильные советы.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Инжир является одним из самых древних окультуренных растений, культивировавшихся на Земле уже более 11 400 лет. Это древнейшее растение было первым, которое человек начал выращивать, еще до винограда, оливок и фиников. И хотя инжир часто воспринимается как экзотика, его можно выращивать в более холодных климатических условиях, если выбрать правильный сорт и позаботиться о соответствующем уходе.

Инжир бывает самобесплодным и самоплодным. Для наших условий подходят самоопыляемые сорта, так как в местных климатических зонах отсутствуют природные опылители, такие как осы-бластофаги. Важно выбрать низкорослые сорта инжира, так как в открытом грунте они могут вырасти до 12 метров в высоту, что недопустимо для ограниченных домашних условий.

Для выращивания инжира лучше использовать горшечные сорта, которые можно заносить на зимовку в прохладные помещения.

Для размножения инжира лучше всего использовать черенки, которые легко укореняются в песке или легком грунте. После того как растение разрастется, его можно пересаживать в более просторные горшки.

Уход за инжиром включает несколько ключевых аспектов. Для посадки важно использовать смесь садовой земли, песка и компоста в определенных пропорциях. Растению необходимо солнечное место, защищенное от холодных ветров, с регулярной подкормкой калийно-фосфорными удобрениями. Важно избегать азотных удобрений, так как они могут вызвать чрезмерный рост зелени и недостаток плодов.

Инжир легко переносит заболевания и не привлекает вредителей, что делает его отличным выбором для сада. В южных регионах инжир можно выращивать в открытом грунте, при этом нужно выбирать морозоустойчивые сорта, такие как Brown Turkey.

Инжир можно готовить различными способами, включая запеканки и десерты. Один из рецептов включает запекание инжира с ванилью, десертным вином и орехами.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

