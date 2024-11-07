Как получить компост из обычных листьев

Вопрос улучшения качества почвы всегда волнует огородников и садоводов. Не всегда нужны какие-то особые усилия и средства для того, чтобы повысить плодородие земли на участке. Можно получить компост из обычных листьев.
— Опавшие листья плотно утрамбуйте в пакет для мусора, желательно в чёрный — он лучше нагревается и процессы идут быстрее.
— Увлажните листья раствором триходермы — этот полезный гриб ускорит их переработку и уничтожит вредоносные споры.
— Пакет завяжите, проделайте пару дырочек для доступа воздуха и поставьте где-нибудь в саду.
К весне у вас будет вызревший листовой компост, который насытит вашу почву гуминовыми соединениями, микроэлементами и восстановит плодородие.
Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- и макроорганизмов.
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