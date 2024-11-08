Как навести порядок в кишечнике с помощью 10 простых, но мощных продуктов

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фрукты и овощи могут значительно улучшить работу кишечника, ведь в их составе содержится клетчатка — грубые пищевые волокна, которые организм не переваривает. Эти волокна выполняют важную роль: они ускоряют прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт, стимулируют работу кишечника и помогают избавляться от лишних веществ, таких как холестерин, токсины и шлаки.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Включение таких продуктов в ежедневный рацион улучшает общее самочувствие и помогает поддерживать нормальное функционирование организма.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, рекомендуется употреблять 25-30 г клетчатки в день. Наибольшее ее количество содержится в отрубях, злаках, а также в таких продуктах, как авокадо, курага и фисташки. Однако доступные фрукты и овощи, которые часто можно найти на даче, тоже богаты клетчаткой и могут стать важной частью рациона.

Среди наиболее полезных продуктов для пищеварения — груши, которые полезны при легких расстройствах желудка. Сливы, в свою очередь, помогают нормализовать работу кишечника и часто используются в составе слабительных средств. Тыква, как в свежем, так и в вареном виде, улучшает работу желудка и кишечника, а также способствует нормализации веса благодаря содержанию каротиноидов.

Малина, обладая высоким содержанием клетчатки, витаминов и пектинов, способствует улучшению перистальтики и очищению организма.

Кроме того, полезной является фасоль, богатая клетчаткой и растительными белками, а свекла, содержащая витамин U, помогает при запорах и улучшает работу желудка. Черника, богатая антиоксидантами, помогает организму бороться с вредными клетками, а кукуруза способствует очищению пищеварительного тракта.

Яблоки, особенно с кожурой, содержат пектин и клетчатку, что помогает при нарушениях работы кишечника. Брокколи — еще один полезный продукт, который очищает кишечник и укрепляет организм благодаря своему составу.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

