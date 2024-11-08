Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин перевоплотился в Дональда Трампа, но получился Ельцин
Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши
Тайваньский гигант чипов ограничивает поставки в Китай из-за угрозы санкций
Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью
Советы как правильно носить юбки зимой
Мария Погребняк объяснила, почему Тимур Родригез бросил жену по телефону
Стало известно, сколько потратила Ксения Собчак на организацию дня рождения в Москве
Главные правила уютного и стильного интерьера
Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек

Как навести порядок в кишечнике с помощью 10 простых, но мощных продуктов

2:15
Садоводство

Фрукты и овощи могут значительно улучшить работу кишечника, ведь в их составе содержится клетчатка — грубые пищевые волокна, которые организм не переваривает. Эти волокна выполняют важную роль: они ускоряют прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт, стимулируют работу кишечника и помогают избавляться от лишних веществ, таких как холестерин, токсины и шлаки.

Как навести порядок в кишечнике с помощью 10 простых, но мощных продуктов
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Включение таких продуктов в ежедневный рацион улучшает общее самочувствие и помогает поддерживать нормальное функционирование организма.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, рекомендуется употреблять 25-30 г клетчатки в день. Наибольшее ее количество содержится в отрубях, злаках, а также в таких продуктах, как авокадо, курага и фисташки. Однако доступные фрукты и овощи, которые часто можно найти на даче, тоже богаты клетчаткой и могут стать важной частью рациона.

Среди наиболее полезных продуктов для пищеварения — груши, которые полезны при легких расстройствах желудка. Сливы, в свою очередь, помогают нормализовать работу кишечника и часто используются в составе слабительных средств. Тыква, как в свежем, так и в вареном виде, улучшает работу желудка и кишечника, а также способствует нормализации веса благодаря содержанию каротиноидов.

Малина, обладая высоким содержанием клетчатки, витаминов и пектинов, способствует улучшению перистальтики и очищению организма.

Кроме того, полезной является фасоль, богатая клетчаткой и растительными белками, а свекла, содержащая витамин U, помогает при запорах и улучшает работу желудка. Черника, богатая антиоксидантами, помогает организму бороться с вредными клетками, а кукуруза способствует очищению пищеварительного тракта.

Яблоки, особенно с кожурой, содержат пектин и клетчатку, что помогает при нарушениях работы кишечника. Брокколи — еще один полезный продукт, который очищает кишечник и укрепляет организм благодаря своему составу.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Наука и техника
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе
Экономика и бизнес
Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши
Тайваньский гигант чипов ограничивает поставки в Китай из-за угрозы санкций
Джиган вспомнил о болезненном моменте в жизни, когда чуть не потерял семью
Советы как правильно носить юбки зимой
Мария Погребняк объяснила, почему Тимур Родригез бросил жену по телефону
Как навести порядок в кишечнике с помощью 10 простых, но мощных продуктов
Стало известно, сколько потратила Ксения Собчак на организацию дня рождения в Москве
Главные правила уютного и стильного интерьера
Простые шоколадные кексы: рецепт, покоривший сердца сладкоежек
Пять ключевых ошибок автовладельцев перед зимой, которые приводят к поломкам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.