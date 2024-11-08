Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удлинение срока ипотеки имеет свои плюсы
Почему коты сбрасывают предметы с полок: не хулиганство, а инстинкты
Какие продукты помогут сохранить здоровье глаз: советы эксперта
Готовим собаку к зиме: уход за шерстью, лапами и особый рацион
Какой сорт моркови спасет ваш урожай от болезней и непогоды
Почему автомобиль теряет тягу и как с этим бороться
Леса против климатического кризиса: как естественное возрождение спасет планету
Какие существуют общие противопоказания к занятиям спортом?
Мария Кожевникова рассказала, какие продукты ест при похудении, а какие исключила из рациона

Как правильно приготовить крапивный настой для огорода

1:28
Садоводство

Травяной настой давно стал популярным методом удобрения среди дачников, предпочитающих органику. Такой раствор подходит для большинства культур, улучшает почву и помогает избежать "химии" на участке. Основным компонентом для настоя считается крапива, которую рекомендуется собирать без семян, чтобы удобрение было максимально полезным.

Как правильно приготовить крапивный настой для огорода
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Для приготовления необходима неметаллическая ёмкость — пластиковое ведро или бочка на 50 литров. Крапива закладывается примерно на треть или половину объёма, после чего заливается водой и немного прогревается на солнце до +22…+25°С. В нагретую воду добавляется 100 мл препарата "Байкал ЭМ1" для ускорения процесса ферментации. В раствор также можно добавить остатки варенья или компота, которые лучше предварительно сквасить.

Через сутки можно заметить активное брожение. Применение препарата "Байкал" необязательно, но без него запах настоя будет резким, а процесс приготовления удлинится. На третий день настой готов к использованию: 3 литра концентрата разводятся в 10-литровой лейке и применяются для подкормки овощных, ягодных и декоративных растений. Такой состав эффективен в первые 2-3 дня, поэтому запасать его впрок не рекомендуется.

 

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Ученые нашли способ диагностировать рак с помощью миниатюрных пузырьков в крови
Кулеры могут навредить здоровью — советы по гигиене от диетолога
Двух военных приговорили к пожизненному за массовое убийство в ДНР
Димитрий Солунский — образец мужества, крепости и веры
Михалков подал в суд на Украину
Как правильно приготовить крапивный настой для огорода
Чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации
Казахстан увеличил импорт сахара, чая и сладостей из России
Как приучить кошку слушаться с помощью запахов
Технологии, которые исчезнут из будущих автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.