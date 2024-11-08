Как правильно приготовить крапивный настой для огорода

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Травяной настой давно стал популярным методом удобрения среди дачников, предпочитающих органику. Такой раствор подходит для большинства культур, улучшает почву и помогает избежать "химии" на участке. Основным компонентом для настоя считается крапива, которую рекомендуется собирать без семян, чтобы удобрение было максимально полезным.

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Для приготовления необходима неметаллическая ёмкость — пластиковое ведро или бочка на 50 литров. Крапива закладывается примерно на треть или половину объёма, после чего заливается водой и немного прогревается на солнце до +22…+25°С. В нагретую воду добавляется 100 мл препарата "Байкал ЭМ1" для ускорения процесса ферментации. В раствор также можно добавить остатки варенья или компота, которые лучше предварительно сквасить.

Через сутки можно заметить активное брожение. Применение препарата "Байкал" необязательно, но без него запах настоя будет резким, а процесс приготовления удлинится. На третий день настой готов к использованию: 3 литра концентрата разводятся в 10-литровой лейке и применяются для подкормки овощных, ягодных и декоративных растений. Такой состав эффективен в первые 2-3 дня, поэтому запасать его впрок не рекомендуется.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

