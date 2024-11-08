Секреты магии огорода: как растения защищают, влекут и лечат

4:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом весны у огородников начинаются серьёзные хлопоты. Однако отдыхать тоже не забывают, особенно если можно взглянуть на всё происходящее с легкой иронией. Этот материал рассчитан на тех, кто с интересом воспринимает суеверия и приметы, и не боится увидеть мир под необычным углом.

Фото: Own work by Elina Mark, CC BY-SA 3.0

С древних времён овощи и травы воспринимались не только как полезные растения, но и как носители магических свойств. Вера в их скрытую силу сохранялась столетиями. Следует ли этому верить или оставить в категории мифов — выбор каждого.

Анис

Анису приписывают защитные свойства. Известно поверье, что подушечка с его семенами, лежащая под головой, отгоняет дурные сны. Разложенные в доме листья аниса, по поверьям, отгоняют зло.

Базилик

Эта ароматная трава, помимо очистительных свойств, ассоциируется с любовью и способностью укреплять чувства. В Восточной Европе существовала примета: если мужчина примет веточку базилика из рук женщины, он непременно полюбит её. Запах базилика, по поверьям, помогает раскрыть истинные чувства и порождает симпатию между людьми. Веточку этого растения носили при себе, чтобы привлекать удачу и любовь, а на новоселье базилик считался символом счастья и благополучия.

Горох

Говорят, что при посадке гороха рядом должны играть дети — тогда урожай будет особенно хорош. А если горошины случайно просыпались в доме, следует позаботиться, чтобы их никто не затоптал, чтобы избежать ссор.

Капуста

В европейских странах гадания на капусте были связаны с поиском суженого. На День Всех Святых девушки срывали капустные кочаны с закрытыми глазами, и считалось, что их внешний вид расскажет о внешности и характере будущего мужа. Во время высадки капусты не рекомендуется смеяться — считается, что это приводит к сморщиванию листьев.

Кориандр

Семена кориандра носили в мешочках как амулет для укрепления любви и облегчения головных болей. Считалось, что беременная женщина, которая носит такой амулет, родит изобретательного ребёнка.

Лук

Этот овощ традиционно наделялся сильными защитными свойствами. Расположенные в доме луковицы, по поверью, впитывают зло и болезни, а разрезанная луковица у изголовья больного способствует выздоровлению. Обычай сажать на подоконнике лук или класть его с булавками на подоконник также связан с верой в защиту дома от недобрых сил.

Мята

Считается, что мята привлекает деньги и способствует вещим снам. Листики мяты хранят в кошельке, чтобы не испытывать финансовых трудностей, а подушка с веточкой мяты помогает заглянуть в будущее.

Петрушка

Считается, что отвар петрушки, добавленный в ванну, изгоняет негатив и способствует удаче. Растение на огороде оберегает дом от дурного влияния, а в пище пробуждает страсть. Принято верить, что если кто-то другой нарежет петрушку для влюблённых, это убережёт их чувства.

Ревень

Ревень наделяли способностью укреплять верность и приносить счастье в дом. Носимый на шее кусочек ревеня также считался защитой от болей в желудке.

Розмарин

Веточка розмарина под кроватью или под подушкой — надёжная защита от злых чар и ночных кошмаров. Венок из розмарина, как утверждают поверья, помогает улучшить память, а настой, добавленный в ванну, сохраняет молодость.

Укроп

Считалось, что укроп, висящий над входом, не пустит в дом тех, кто пришёл с чёрными помыслами. Также его использовали как амулет, способный пробуждать страсть.

Чеснок

Чеснок традиционно воспринимается как защитник от зла. Принято верить, что зубчик чеснока в кармане оберегает невесту, а размещённый над входом — защищает от недобрых взглядов и порчи.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

