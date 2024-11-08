Правила пасынкования помидоров для богатого урожая

Пасынкование помидоров — распространённый метод, помогающий ограничить рост растений и повысить урожайность. В родных условиях, где томаты многолетние, им не требуется удаление боковых побегов, так как климат позволяет растению свободно развиваться, создавая массу зелени и стабильный урожай. Однако в большинстве регионов с прохладным климатом, как правило, без пасынкования не обойтись, чтобы плоды успели вызреть за короткий сезон.

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Некоторые сорта томатов, такие как штамбовые, почти не нуждаются в пасынковании: они растут компактно и образуют всего один стебель. При этом их нижние листья защищают почву под растением. Однако для увеличения урожая можно оставить первые пасынки, образующиеся у основания. Верхние пасынки обычно удаляются, так как они отбирают у растения ресурсы, что снижает качество плодов.

Для крупноплодных сортов, особенно в холодных регионах, требуется формирование растений в один стебель, чтобы все питательные вещества поступали к плодам на главной кисти. Нежелательные побеги нужно регулярно обламывать, особенно те, которые появляются под первой кистью, чтобы они не препятствовали росту плодов.

Например, у сорта "Бычье сердце" на первых кистях формируются крупные плоды, а на последующих — гораздо мельче, поэтому полезно оставлять на кисти не более двух плодов для их увеличения в размере.

Некоторые гибриды, такие как помидоры из Челябинска, хорошо плодоносят даже в неблагоприятных условиях. Эти растения часто формируются в несколько стеблей, но требуют регулярного удаления пасынков. В тепличных условиях низкорослые сорта, как "Санька", достигают большей высоты и дают крупные плоды. Пасынкование также помогает регулировать распределение питательных веществ и освещённость куста.

Удаление пасынков лучше проводить, когда они не превышают длины 4 см, чтобы не повредить растение. Метод заключается в осторожном обламывании пасынка, не повреждая основной стебель. Если побег уже вырос, лучше использовать секатор, периодически дезинфицируя его.

В жару процедуру стоит проводить вечером, чтобы растение успело восстановиться. В прохладную погоду можно выполнять и другие операции, такие как прореживание листьев, что способствует вентиляции и снижению влажности в посадках.

Чтобы увеличить урожай на коротком летнем сезоне, оставляют минимум пасынков, что помогает кусту сосредоточиться на созревании плодов. Чем короче сезон, тем больше требуется растений для получения стабильного урожая.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

