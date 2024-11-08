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Красная смородина из черенков: тонкости размножения и советы

2:18
Садоводство

Размножить чёрную смородину достаточно легко, благодаря её высокой способности к корнеобразованию: укореняется около 90% правильно подготовленных черенков. С красной смородиной дело обстоит сложнее, поэтому для её разведения лучше всего использовать метод отводков.

Красная смородина из черенков: тонкости размножения и советы
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Осенью пригнутый побег взрослого куста прикапывается, и уже через год можно пересадить новое растение. Этот способ удобен, но он не позволяет получить много кустов, тогда как черенкование более продуктивно, особенно если взять черенок от понравившегося сорта.

Для размножения красной смородины черенками нужно выбирать однолетние побеги текущего года с более светлой корой. Лучшее время для заготовки — с начала августа до середины сентября. Черенки, взятые с верхней части ветки, приживаются гораздо лучше, чем те, что взяты с её нижней части.

Оптимальная длина черенка — от четырёх до шести почек. Снизу делается косой срез под нижней почкой, а верхний прямой срез располагается чуть выше верхней почки. Листья удаляются полностью.

Затем черенки высаживаются на рассадочную грядку или в отдельные горшочки, которые прикапываются в земле. Использование ёмкостей даёт возможность весной перенести растения на постоянное место без травмирования корней. Земля для укоренения черенков должна быть рыхлой и хорошо пропускать воздух и влагу. Черенки заглубляются под углом 45°, оставляя одну почку над поверхностью, а остальные будут способствовать корнеобразованию.

После посадки черенки поливают и до наступления холодов следят за влажностью почвы. Это способствует успешному укоренению. Такой метод считается наиболее эффективным для размножения красной смородины. Кроме того, можно проводить зелёное черенкование в начале лета, используя для разведения молодые побеги текущего года.

Для тех, кто хочет завести красную смородину на своём участке, но не готов к черенкованию, можно приобрести саженцы проверенных сортов у надёжных поставщиков.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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