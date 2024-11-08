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Чем полезен ревень и кому его следует избегать

1:58
Садоводство

Ревень — одна из самых ранних овощных культур, хотя в кулинарии его часто применяют как фрукт. Из ревеня готовят компоты, варенье, десерты и начинку для пирогов. Популярность этой культуры объясняется тем, что первый урожай её черешков можно собрать в период, когда другие свежие плоды еще не созрели.

Чем полезен ревень и кому его следует избегать
Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, CC BY 2.0

На дачных участках чаще всего выращиваются сорта ревеня, подходящие для приготовления пищи. Но и такой ревень приносит пользу для здоровья: его черешки содержат витамины C, PP, группу B и каротин, а также важные минералы для сердечно-сосудистой системы — калий, кальций и магний.

Этот овощ благоприятно воздействует на пищеварительную систему: стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и оказывает легкое слабительное действие, поэтому может быть полезен при хронических запорах, кишечной атонии и гастрите с пониженной кислотностью.

Стоит помнить, что для употребления в свежем виде подходят только молодые черешки ревеня, которые собирают примерно через 3-4 недели после оттаивания почвы. Летом черешки грубеют, а в них накапливается щавелевая кислота, избыток которой вреден для организма. Однако термическая обработка разрушает щавелевую кислоту, поэтому зрелые черешки можно использовать для горячих блюд.

Ревень можно хранить в холодильнике до трех недель, предварительно завернув в полиэтиленовый пакет. Хотя лучше всего употреблять в пищу свежие черешки сразу после сбора.

Несмотря на полезные свойства, ревень не рекомендуется при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, острых воспалительных заболеваниях пищеварительной системы, а также при почечнокаменной болезни, гломерулонефрите и подагре из-за содержания органических кислот.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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