Как обеспечить быстрые всходы перцев и баклажанов: советы на сезон

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перцы и баклажаны сегодня можно увидеть во многих огородах, несмотря на их теплолюбивость. Применение рассадного метода решает проблему длинного вегетационного периода, а благодаря работе селекционеров появились сорта и гибриды, которые дают стабильный урожай даже в северных регионах, таких как Ленинградская область.

Фото: flickr.com by See-ming Lee, CC BY-SA 2.0

Опытные дачники заметили, что сеянцы перцев и баклажанов страдают сильнее при пикировке, чем, например, томаты или базилик. Поэтому при выращивании лучше сеять их сразу в отдельные ёмкости.

Семена этих культур имеют низкую всхожесть, и перед посевом рекомендуется замачивание или проращивание. Для этого можно использовать влажные ватные диски — семена выкладываются на диски, сверху накрываются и увлажняются. Подготовленные таким образом семена оставляют в контейнере с крышкой, поддерживая температуру +25…+28°С. Семена перцев обычно проклёвываются через пару дней, а баклажаны успевают набухнуть, и их можно высаживать.

Для посадки подойдет покупной питательный грунт или самостоятельно подготовленная почвенная смесь. В ёмкости, заполненные грунтом, делают небольшие лунки глубиной около сантиметра, и туда укладывают пророщенные семена перца по одному. Семена баклажанов раскладывают по два; если всходят оба, один оставляют, а второй аккуратно удаляют.

Чтобы создать парниковый эффект, контейнеры с посевами накрываются прозрачной крышкой и оставляются в теплом месте. После появления всходов крышку постепенно снимают, снижая температуру в помещении.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

