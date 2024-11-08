Как спасти деревья от зимнего холода, если побелка не была проведена

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Побелка стволов и скелетных ветвей деревьев — важная процедура, которая помогает защищать растения от зимних морозов, солнечных ожогов и вредителей. Однако, что делать, если вы не успели провести эту работу до наступления холодов? Не отчаивайтесь! Вот несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам защитить ваши деревья даже в поздний осенний период.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, CC BY 3.0

Оцените состояние деревьев

Первое, что нужно сделать, — это осмотреть деревья. Если кора повреждена или в ней имеются трещины, ее необходимо обработать. Очистите поврежденные участки от старой коры и грязи, при необходимости обработайте раны фунгицидом для предотвращения гниения. Это поможет деревьям легче пережить зиму.

Укрытие стволов

Если побелка стволов деревьев не была проведена, можно использовать укрывные материалы. Оберните стволы ткани, мешковины или специальных укрывных материалов. Это дополнительное покрытие будет защищать от морозов, солнечного света и механических повреждений. Убедитесь, что укрытие не слишком плотно обтягивает ствол, чтобы не вызвать застоя влаги.

Использование мульчи

Мульча может стать отличным способом защиты корней деревьев от морозов. Распределите мульчу (из коры, соломы, перегноя или других материалов) вокруг основания дерева слоем 5-10 см. Это не только утеплит корни, но и предотвратит вымерзание почвы, а также замедлит рост сорняков.

Поздняя побелка

Если погода позволяет, и температура не опустилась ниже -5°C, можно все же побелить деревья. Используйте специальную известь для побелки, разбавив ее водой в пропорции 1:3. Обратите внимание, что побелка лучше всего проводится в сухую погоду. При необходимости можно добавить в раствор медный купорос или фунгицид для защиты от грибковых заболеваний.

Ловчие пояса

Для защиты стволов от зимующих вредителей, таких как мыши или зайцы, можно установить ловчие пояса. Они помогут предотвратить повреждения коры и стволов. В других климатических условиях, избегайте использования ленты из пластика, так как она может создать парниковый эффект.

Помощь в формировании коронки

Если вы не успели обработать деревья осенью, можно заняться формированием короны. Удалите сухие и поврежденные ветви, это улучшит вентиляцию и поможет дереву сосредоточить свои силы на выживании в условиях зимы.

Несмотря на то что побелка деревьев — важная осенняя процедура, не стоит паниковать, если вы не успели это сделать до холодов. Применяя вышеперечисленные методы защиты — укрытие стволов, использование мульчи, поздняя побелка и установка ловчих поясов — вы сможете существенно снизить риски для здоровья ваших деревьев в зимний период. Заботясь о своих растениях, вы создаете условия для их успешного роста и развития в будущем сезоне.